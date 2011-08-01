Windows 10 Ses Sürücüsü Güncelleme Nasıl Yapılır? Programsız!

Bilgisayarınızdaki ses verilerini, sesi iletebilecek cihazlara aktarmak için hazırlanan ses donanımlarını ikinci bir programa gerek kalmadan da güncelleyebilmeniz mümkündür. Zaman zaman ses sürücülerinde sorun yaşıyor iseniz, bilgisayarınızda ses çıkışı sağlanmıyor ise, hoparlör veya kulaklık araçları çalışmıyor ise, bilgisayarınızın ses sürücülerini güncelleyerek bu problemi çözüme kavuşturabilirsiniz. Bilgisayarlarda her ses yongası farklı olsa da, genel olarak Realtek HD Audio Driver kullanılır. Biz de sizlerle, Windows 10 Realtek HD Audio Driver güncelleme nasıl yapılır? bu içeriğimizde adım adım paylaşıyor olacağız.

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Öncelikle bilgisayarınızdaki ses sürücülerinin modelini öğrenmek istiyor iseniz, Windows Logo + R tuşuna basın ve çıkan arama kutusuna, “dxdiag” komutunu yazın.

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Açılan “DirectX Tanı Aracı” sayfasında, üst menüden “Ses” kısmına tıkladığınızda, bilgisayarınızdaki ses kartının modelini öğrenebilirsiniz.

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Windows 10 Ses Sürücüsü Güncelleme (Realtek HD Audio Driver Güncelleme)

Ses sürücülerini güncellemek için ilk adım olarak, “Denetim Masası” aracını açalım.

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Açılan menü listesinde, “Aygıt Yöneticisi” seçeneğini bulalım ve görüntüleyelim.

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Aygıt Yöneticisi ile birlikte açılan pencerede, “Ses girişleri ve çıkışları” ile “Ses, video ve oyun denetleyicileri” kısmını bulalım.

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İlgili sürücü ayarlarına tıklayarak alt menülerini görünür hale getirelim. Bu kısımda bilgisayarınızda bulunan ses sürücülerinin listesi çıkacaktır. Hepsinin üzerine gelerek mouse ile sağ tık yapalım.

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Örneğin ilk sürücünün, “Ses girişleri ve çıkışları” üzerine gelip sağ tık yaptığımızda, “Sürücüyü güncelleştir” butonu çıkacaktır, tıklayalım ve devam edelim.

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Seçtiğimiz sürücüyü güncelleştirmek için, “Sürücüleri otomatik olarak tara” seçeneğini işaretleyelim.

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Otomatik olarak bilgisayarınız sürücü taraması yaptığında, sürücünüzün güncel olup olmadığını bildiren bir ekrana yönlendirecektir. Bu kısımda, cihazınız için en iyi sürücülerin yüklü olup olmadığını görebilirsiniz.

“Ses, video ve oyun denetleyicileri” için yüklü olan sürücüleri de güncellemek için üzerine gelelim ve sağ tık yapalım. “Sürücüyü güncelleştir” butonuna tıklayalım.

Açılan ekranda “Sürücüleri otomatik olarak tara” diyelim ve devam edelim.

Bu kısımda, ses, oyun ve video denetleyicileri için yüklü olan sürücünüzün güncel olup olmadığını öğrenebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Bütün bu işlemleri, ses sürücü listesindeki bütün sürücülere uygulayabilirsiniz. Windows 10 ses sürücüsü güncelleme nasıl yapılır? detaylarıyla sizlere aktarmaya çalıştık. Windows 10 ses sorunu yaşıyor iseniz eğer, ses sürücülerini güncelleştirmeyi düşünebilirsiniz. Faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.