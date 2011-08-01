Windows 10 kullanırken bilgisayara indirdiğiniz fotoğraflar, uygulamalar, müzikler, belgeler vb. dosyalar bilgisayarın yerel diskine otomatik olarak indirilir. Eğer dilerseniz, Windows 10’da varsayılan depolama alanını değiştirebilmeniz mümkündür. Bu içeriğimizde, Windows 10 depolama alanı nasıl değiştirilir? İçeriklerin kaydedileceği kısım nasıl değiştirilir? adım adım sizlerle paylaşmak istiyoruz.

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Windows 10 Varsayılan Depolama Alanı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Windows 10 başlangıç logosuna tıklayalım.

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Akabinde “Ayarlar” ögesini görüntüleyelim.

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Ayarlar ögesine geldiğimizde, karşımıza çıkan ekranda “Sistem” menüsüne tıklayalım.

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Sistem penceresinde iken, sol menü listesinde “Depolama” özelliğini görüntüleyelim.

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Bu kısımda, “Yeni içeriğin nereye kaydedildiğini değiştir” özelliğini bulalım ve açalım.

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İlgili ekranda, uygulamalar, belgeler vb. dosyaların bilgisayarınızda depolanacağı kısmı tek tek değiştirebilirsiniz.

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Örneğin, “Yeni fotoğraflar ve videolar şuraya kaydedilecek” ayarına tıklayalım ve bilgisayarın yerel diski ile özel depolama alanı arasında seçim yapalım.

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Tercihimizi yaptıktan sonra, “Uygula” butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayalım.

Windows 10 varsayılan depolama alanı değiştirme nasıl yapılır? ile ilgili izleyebileceğiniz adımlar bu şekildeydi. Tercihlerinizi yaptıktan sonra dosyalarınız tercihleriniz doğrultuda bilgisayarınıza indirilecektir. Bilmeyenler için faydalı olmasını umuyoruz.