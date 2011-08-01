Bilgisayar kullanırken, zaman zaman bazı problemler ortaya çıkabilmektedir. Hiçbir ayarlama yapmadığınız halde, örneğin bilgisayar ekranının ters döndüğünü görebilirsiniz. Windows 10 ters dönen ekranı düzeltme nasıl yapılır? merak ediyor iseniz sizlerle izlemeniz gereken adımları paylaşıyor olacağız.

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Windows 10 Ters Dönen Ekranı Düzeltme Nasıl Yapılır?

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Öncelikle ters dönen ekranı düzeltmek için bilgisayar ana ekranında iken sağ tık yapalım ve “Görüntü Ayarları” penceresini açalım.

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Açılan, “Ekran” penceresinde, aşağı kısımda “Ekran Yönü” bağlantısına tıklayalım.

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Bu kısımdan “Yatay” seçeneğini tercih ederek, bilgisayar ekranını normal haline döndürebilirsiniz.

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Windows 10 ters dönen ekranı düzeltme nasıl yapılır? ile ilgili sizlere aktarabileceğimiz adımlar bu şekildeydi. Faydalı bir yazı olmasını diliyoruz.