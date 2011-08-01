Windows 10 kullanıcı iseniz, işletim sisteminin modern fotoğraf görüntüleyicisini, görsellerinizi düzenlemek için kullanabilirsiniz. Bilhassa, yüksek boyut oranları ile fazla yer kaplayan fotoğraflarınızın boyutunu üçüncü taraf bir uygulamaya gerek kalmadan küçültebilirsiniz. Bu içeriğimizde, Windows 10 resim boyutu küçültme nasıl yapılır? sizlerle paylaşmak istiyoruz.

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Windows 10 klasik fotoğraf görüntüleme aracı, gelişmiş birçok özelliğe sahiptir. Örneğin, klasik fotoğraf görüntüleme aracı ile, boyut oranı fazla olan görsellerimizin boyutunu dilediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Dilerseniz basit bir örnekle anlatalım istiyoruz.

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Windows 10 Resim Boyutu Küçültme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, boyutunu ayarlamak istediğimiz bir görselin üzerine gelelim ve sağ tık yapalım, “Birlikte aç” seçiminden sonra, karşı pencerede açılan uygulamalardan “Fotoğraflar” tercihini yapalım.

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Devam edelim ve Fotoğraflar ekranında açılan görselimizi görüntüleyelim. Görselin hemen üzerindeki menüden “üç nokta” ikonuna tıklayalım.

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Açılan menü içerisinde, “Görüntüyü yeniden boyutlandır” seçeneğini tercih edelim.

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Son olarak, “ Genişlik - Yükseklik ” değerlerini kullanarak, seçmiş olduğumuz görseli yeniden boyutlandırabiliriz.

” değerlerini kullanarak, seçmiş olduğumuz görseli yeniden boyutlandırabiliriz. “Dosya türü” bölümünden de, resminizi farklı uzantılar ile kaydedebilirsiniz. (JPG, PNG, TIF, BMP)

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Bu içeriğimizde sizlerle, Windows 10 resim küçültme nasıl yapılır? basit bir örnek üzerinden detayları ile aktarmak istedik. Farklı bir uygulamaya gerek kalmadan, Windows 10’un fotoğraflar uygulamasını kullanarak, resim boyutunu küçültebilirsiniz. Hepsi bu kadar…