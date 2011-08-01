Windows 10 Fotoğraflar uygulamasını kullanırken, tema rengini değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Eğer gözleriniz açık temada yoruluyor ise, koyu temayı tercih edebilirsiniz veya koyu temanın daha çok göz yorduğunu düşünüyor iseniz, tercihinizi açık temadan yana kullanabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Windows 10 Fotoğraflar uygulaması tema rengi değiştirme nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları paylaşmak istiyoruz.

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Fotoğraflar uygulamasını kullanarak, görselleri düzenleyebiliyor, kırpabiliyor ve boyutunu ayarlayabiliyoruz. Haliyle, uygulamayı sık sık kullanırken, tema renginin gözlerimizi yormamasını isteyebiliriz.

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Örneğin açık tema, size çok açık gelebilir ya da koyu tema da çok göz yorucu olabilir. Tercih tamamen sizin. Fotoğraflar uygulamasında tema rengini değiştirmek için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

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Windows 10 Fotoğraflar Uygulaması Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Fotoğraflar uygulamasını açalım.

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Daha sonra, uygulamanın üst kısmındaki “Ayarlar” ögesine tıklayalım.

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Ayarlar sayfasında açılan, “Temayı Özelleştir” bölümünden, tema rengini değiştirebiliriz.

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Burada, hangi tema rengini kullanmak istiyor iseniz, “Açık - Koyu” tercihini yapabilirsiniz. Dilerseniz ise, Windows varsayılanı seçeneğini de kullanabilirsiniz.

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Açık tema tercihini yapar iseniz, Fotoğraflar uygulamanız böyle görünecek.

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Bu içeriğimizde sizlerle, Windows 10 Fotoğraflar uygulaması tema rengi değiştirme nasıl yapılır? detayları ile aktardık. Tercihinize göre, dilediğiniz tema rengini kullanabilirsiniz. Faydalı olmasını arzu ediyoruz.