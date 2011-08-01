Bilgisayarda iken, zaman zaman birden fazla klasör üzerinde çalışabiliyoruz. Haliyle, sıklıkla üzerinde çalıştığımız klasör dosyaları, bizim için daha önemli olabiliyor. Eğer ister isek, klasörlerin görünüş biçimini değiştirerek, bu klasörleri diğerlerinden ayırabiliriz. Bu içeriğimizde sizlerle, Windows 10 klasör dosyalarının simgesi nasıl değiştirilir? adım adım paylaşıyor olacağız.

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Belirli bir klasör dosyası oluşturup üzerinde çalışırken, elbette onu diğerlerinden ayırt edebilmek için bu dosyalara bir isim veririz fakat ilgili klasörlerin bulunduğu sayfayı açtığımızda, oluşturduğumuz klasörlerin yalnızca tek bir simge halinde sıralanmış olduğunu görürüz. Eğer dilersek, her klasöre farklı bir simge vererek, bu klasörleri daha da özelleştirebiliriz. Peki, bunu nasıl yapacağız?

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Windows 10 Klasör Dosyalarının Simgesi Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, simgesini değiştirmek istediğimiz klasör dosyalarımızın bulunduğu konumu açalım.

Akabinde, simgesini değiştirmek istediğimiz klasörün içerisine giriş yapalım. Klasörlerin simgesini değiştirmek için, o klasörü açmak gerekir. Yani, simgesini değiştirmek istediğiniz klasörleri tek tek açmalısınız.

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Klasörün içerisinde iken, kenara gelip, fare ile sağ tık yaparak, “Bu klasörü özelleştir…” seçeneğini tercih edelim.

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Devam edelim ve “Simge Değiştir…” özelliğini bulalım.

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Son olarak, ilgili özellikle beraber açılan pencereden, klasörünüz için hangi simgeyi seçmek istiyor iseniz, buradan seçebilirsiniz. “Tamam” butonuna basarak, onayladıktan sonra, klasörünüzün simgesi değişmiş olacaktır.

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Simgesini değiştirmek istediğimiz klasörlerimizin bulunduğu konumu tekrar açınca, dosya simgelerinin tercih ettiğimiz gibi, değişmiş olduklarını görüyoruz. Hepsi bu kadar…

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Bu içeriğimizde, detaylı çalışmayı sevenler için, Windows 10 klasör dosyalarının simgesi nasıl değiştirilir? izleyeceğiniz adımları paylaşmak istedik. Bilgisayar klasörlerini oluşturup, onlara isim verirken, belki de simgelerini de değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Faydalı olmasını dileriz.