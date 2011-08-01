Windows 10 yüklü bir bilgisayarda iken, en çok kullandığımız uygulamaları, başlangıç menüsünde görmek isteyebiliriz. Bunun için, Windows 10 başlangıç menüsünde en çok kullanılan uygulamaları gösterme nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları sizlerle paylaşalım istiyoruz.

AYRICA: Windows 10 Başlangıçta En Son Yüklenen Uygulamaları Gösterme Nasıl Yapılır?

Windows 10 Başlangıç Menüsünde En Çok Kullanılan Uygulamaları Gösterme Nasıl Yapılır?

İlk adım olarak, Windows başlangıç tuşuna basalım ve akabinde ise, “Ayarlar” seçeneğine tıklayalım.

AYRICA: Windows 10 Oyun Modu Açma Nasıl Yapılır?

AYRICA: Windows 10 Görev Görünümü Nedir? Nasıl Kullanılır? Windows 10 Sanal Masaüstü Oluşturma

Ayarlar ekranında iken, “Kişiselleştirme” kategorisini tercih edelim.

AYRICA: Windows 10 Fare Boyutu ve Fare Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Windows 10 Klasör Dosyalarının Simgesi Nasıl Değiştirilir?

Burada, sol menüden, “Başlat” bölümünü bulalım ve açalım.

AYRICA: Windows 10 Fotoğrafları Silmek için İzin İsteme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Windows 10 Fotoğraflar Uygulaması Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Son olarak ise, “En çok kullanılan uygulamaları göster” konumunu, “Açık” hale getirelim. Hepsi bu kadar…

AYRICA: Windows 10 Fotoğraflar Uygulaması ile Resim Yazdırma Nasıl Yapılır?

AYRICA: Windows 10 Fotoğraflar Uygulaması ile Resim Kırpma Nasıl Yapılır?

Başlat menüsünü açtığınız zaman, sıklıkla kullandığınız uygulamaları görmek faydalı olabilir. Bu nedenle, Windows 10 başlangıç menüsünde en çok kullanılan uygulamaları gösterme nasıl yapılır? merak edenler için, kaleme almak istedik.