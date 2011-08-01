Windows 10 yüklü cihazınızda oyun oynarken, oyun keyfini, en iyi seviyede yaşayabilmek önemlidir. Bu nedenle, Windows 10 yüklü cihazınızda, oyun modunu açmak isteyebilirsiniz. Oyun oynamaya başlamadan önce, Windows 10 oyun modu açma nasıl yapılır? sizlerle paylaşalım dilerseniz.

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Windows’a ait, oyun modu özelliğini açık bıraktığınızda, arka planda çalışan uygulamalar kapanır. Bir oyun açtığınızda, Windows Update’in sürücü yüklemelerini ve de yeniden başlatma bildirimlerini almasını engeller.

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Seçtiğiniz oyuna ve sistem gereksinime bağlı kalarak, daha kararlı bir kare hızı elde etmeyi sağlar. Peki, oyun modu nasıl açılır? anlatalım hemen.

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Windows 10 Oyun Modu Açma Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Windows başlat tuşuna tıklayalım ve akabinde, “Ayarlar” ögesini görüntüleyelim.

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Ayarlar sayfasında iken, “Oyun” kategorisini açalım.

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Devam edelim ve sol menüden, “Oyun Modu” seçeneğini tercih edelim.

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Son olarak, oyun modu özelliğini, “Açık” hale getirelim.

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Bu içeriğimizde sizlerle, Windows 10 oyun modu açma nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları paylaşmak istedik. Oyunseverler için, faydalı bir anlatım olmasını diliyoruz. Oyun oynamaya başlamadan önce, oyun modunu açık hale getirerek, oyun keyfini maksimum düzeye çıkarabilirsiniz, elbette tercih tamamen sizlerin.