Windows 10 yüklü bir bilgisayar kullanırken, yüklemiş olduğunuz uygulamaları başlangıç ekranında görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle, ilgili uygulamalara masaüstü kullanmadan kısayoldan başlangıç ekranı ile erişebilirsiniz. Bu yazımızda, Windows 10 başlangıçta en son yüklenen uygulamaları gösterme nasıl yapılır? sizlerle de paylaşalım istiyoruz.

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Windows 10 Başlangıçta En Son Yüklenen Uygulamaları Gösterme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Windows 10 başlat tuşuna tıklıyor ve akabinde ise, “Ayarlar” ögesini açıyoruz.

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Devam ediyoruz ve ayarlar sayfasında iken, “Kişiselleştirme” kategorisine giriş yapıyoruz.

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Burada, sol menü listesinden, “Başlat” seçeneğini tercih ediyoruz.

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Başlat ilgili ekranına geçiş yaptığımızda, son olarak ise, “En son eklenen uygulamaları göster” seçeneğini “Açık” konuma getiriyoruz.

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Windows 10 başlangıçta en son yüklenen uygulamaları gösterme nasıl yapılır? izleyebileceğiniz adımları sizlere aktarmış olduk. İlgili özelliği açık hale getirerek, son yüklemiş olduğunuz uygulamalara başlangıç ekranından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hepsi bu kadar…