Windows 10 kullanırken, başlat menüsünde, yüklü olan uygulamaların bir listesini görmüş olmalısınız. Windows 10’a ait uygulamaların yanında, kendi yüklemiş olduğunuz uygulamalar da, burada listelenir. Eğer isterseniz, başlangıç menüsüne tıkladığınızda bu uygulama listesini gizleyebilir, eğer isterseniz de uygulama listesini açık konumda bırakabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Windows 10 başlangıç menüsündeki uygulama listesini açma - gizleme nasıl yapılır? detaylarıyla paylaşıyor olacağız.

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Windows 10 Başlangıçtaki Uygulama Listesini Açma - Gizleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Windows 10 başlangıç menüsünü açarak, uygulama listesini görüntüleyelim dilerseniz. Bu uygulama listesini, diler isek gizleyebiliriz.

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Bunun için, öncelikle başlangıç tuşuna tıklayalım ve akabinde ise “Ayarlar” ögesini görüntüleyelim.

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Devam edelim ve ayarlar ekranında iken, “Kişiselleştirme” kategorisini açalım.

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Kişiselleştirme bölümüne geçiş yaptığımızda, hemen sol menüden “Başlat” sekmesine girelim.

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Başlat sayfasında iken, uygulama listesini gizleyebilmek için, “Başlangıç menüsünde uygulama listesini göster” seçeneğini “Kapalı” hale getirelim. Uygulama listesini açık kullanabilmek için, ilgili konumu “Açık” haliyle bırakabilirsiniz.

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Daha sonra, başlat tuşuna yeniden tıkladığımız zaman, uygulama listesinin gizlenmiş olduğunu görebilirsiniz. Listeyi görüntüleyebilmek için, sol üst kısımdaki liste ikonuna tıklayabilirsiniz.

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Bu simgeye tıkladığınızda, “Tüm Uygulamalar” bölümünden, uygulamaların tam listesine yine ulaşabileceksiniz. Hepsi bu kadar…

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Bu içeriğimizde sizlerle, Windows 10 başlangıçtaki uygulamaları açma - gizleme nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları paylaştık. Değerlendirmeyi düşünüyor iseniz, faydalı olmasını diliyoruz.