Bilgisayar kullanırken, zaman zaman bazı problemlerle karşılaşılabilmektedir. Örneğin, Windows 10 yüklü bir bilgisayarda, görev çubuğu görünmüyor - görev çubuğu kayboldu gibi bir problemle karşılaşmış olabilirsiniz. Windows 10 görev çubuğu nasıl geri getirilir? Görev çubuğu görünmüyor, nasıl çözülür? bu yazımızda izlemeniz gereken adımları paylaşıyor olacağız.

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Sebebini bilmediğiniz bir şekilde, bilgisayarınızda, görev çubuğunuz kaybolduysa, hemen aşağıdaki çözüm yöntemlerini deneyerek, sorunu çözebilirsiniz. Dilerseniz, hemen anlatmaya başlayalım istiyoruz.

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Windows 10 Görev Çubuğu Görünmüyor - Çalışmıyor Sorunu ve Çözümü

Öncelikle, görev çubuğunun geri gelmesi için, ilk adım olarak, Windows 10 başlangıç tuşuna basıp, akabinde ise, “Ayarlar” ögesine tıklıyoruz.

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Ayarlar ekranında iken, “Kişiselleştirme” kategorisine giriş yapıyoruz.

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Burada, sol menü listesinden, “Görev Çubuğu” bölümünü seçiyoruz.

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İlgili sayfada, “Görev çubuğunu kilitle” özelliğini, “Açık” hale getiriyoruz. Aynı şekilde, masaüstü modunda görev çubuğunu otomatik olarak gizle ile, tablet modunda görev çubuğunu otomatik olarak gizle seçeneklerini de “Kapalı” konumda bırakıyoruz.

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Eğer, görev çubuğu tekrar gelmediyse, kesin çözüm olarak, şimdi anlatacağımız ikinci çözüm yöntemini deneyebilirsiniz. Bunun için; klavyeden, “CTRL - SHİFT - ESC” tuş kombinine sırasıyla, aynı anda basıyoruz. Bu tuş kombini, “Görev Yöneticisi” sayfasını aktifleştirecektir.

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Açılan, Görev Yöneticisi sayfasında, üst sekmeden, “İşlemler” bölümünü görüntülüyoruz.

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İşlemler ekranında iken, “Windows Gezgini” yazan bölümü buluyoruz, üzerine gelip, sağ tık yaptıktan sonra, “Yeniden başlat” seçeneğine tıklıyoruz. Bu aksiyonla birlikte, görev çubuğunun geri geldiğini göreceksiniz.

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Bu yazımızda; Windows 10 görev çubuğu görünmüyor - görev çubuğu kayboldu sorunu ve çözümü hakkında izleyebileceğiniz adımları kaleme almak istedik. Eğer görev çubuğu birden bire kayboldu ise, bu çözüm yöntemlerini deneyerek, sorunu çözebilirsiniz. Faydalı olmasını dileriz.