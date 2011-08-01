Saçlarınızı 2 Haftada Eski Gücüne Kavuşturun

Davetler için yapılan saçlar, denizden ve güneşten dolayı oluşan yıpranma, evden çıkmadan önceki son düzleştirmeler ve maşalar, renk tutmayınca mecburen üzerinden çok geçmeden saçlarımızı yeniden boyatmalarımızı toplarsak geriye aşırı yıpranmış, nemsiz, kabaran ve bolca dökülen saçlar kalıyor. Üstelik bazılarında oluşan kepek gibi sorunları hesaba bile katmıyorum. Evde saç bakım önerileri de burada devreye giriyor.

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Nasıl ki kilo aldığımızda eğlenceli yemek yaşantımıza biraz ara verip detoks yapıyorsak saçlarımız için de buna benzer detokslar uygulamamız gerek. Şimdi sizlere saçlarınız için uygulayabileceğiniz bir ya da 2 hafta yapabileceğiniz bir detoks sürecini anlatacağım.

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Evde Saç Bakım Önerileri

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İlk olarak saç tipiniz ne olursa olsun, ısı her saç tipine zarar verir, bu nedenle en azında 1 ya da 2 hafta boyunca saçınıza ısı uygulamamaya çalışın ve saçlarınıza toparlanmaları için fırsat verin. Eğer yapamıyorsanız saçlarınızı ısıdan koruyan spreyler kullanmaya çalışın.

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Özellikle duştan sonra, saçlarınızın nemini havlu yardımı ile nazikçe alın ve saçlarınızı fön makinesinin en düşük ısısı ile kurutun. Saçlarınızı uçlardan diplere doğru taramaya özen gösterin.

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Saçlarınızın ve saç derinizin belirli bir sebum dengesi vardır. Saçlarınız çeşitli kimyasallar, ısı ve sık yıkanmalar nedeni ile bu dengeyi kaybedebilir bu nedenle detoks yaptığınız bu 1 ya da 2 hafta boyunca özellikle evde olduğunuz günlerde saçlarınızı yıkamaya ve diğer tüm yıpratıcı işlemlere ara verin.

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Mesela eğer hafta sonunuzu evde geçirecekseniz cuma, cumartesi ve pazar gününü saçınızı yıkamadan geçirin, böylece saçınız kendi ürettiği yağ ile beslenecektir.

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Detoks yapacağımız bu iki hafta boyunca saç bakımlarımızı da eksiksiz yapmamız gerekmekte, bu nedenle haftada en az 2 kere saçımıza bakım yapmalıyız. Peki nasıl? Evde saç maskesi yapmak oldukça kolay, dilediğiniz malzemelerle saçınıza bakım yapabilirsiniz.

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Örneğin her evde olan zeytinyağı, bal, yumurta gibi malzemeler ile maskeler oluşturabilirsiniz. Özellikle içerisinde protein bulunan ve nem veren tüm malzemeler saç maskesi için uygundur diyebiliriz, bu nedenle evinizde hangi malzemeler varsa bunları karıştırarak saçınıza maske uygulayabilirsiniz.

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Ayrıca bitkisel yağlar da saç bakımı için birebirdir. Son zamanlarda sosyal medya ve güzellik bloglarında adından sıkça söz ettiren Hindistan cevizi yağı, lavanta yağı, Hint yağı, olmazsa olmaz tatlı badem yağı, argan yağı, yılan yağı gibi yağları dilediğiniz miktarda karıştırarak, ayrıca içerisine bal, avokado püresi, yumurta sarısı, Bemiks, Bepanthen, Evin ampul gibi malzemeler ekleyerek bir karışım hazırlayıp bunu saçınızın diplerine, boylarına ve uçlarına olmak üzere tüm saçınıza yedirerek uygulayıp, bir saat kadar saçınızda beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

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Bahsettiğim bu malzemeler içerisinden dilediğiniz yağ ve gıdaları seçerek kendi karışımınızı yapabilirsiniz. Ek olarak eğer sadece yağlardan oluşan bir maske yapacaksanız bunu saçınızda 1 saatten çok daha uzun süre bekletebilir ya da maskenizi akşamdan yaparak bir gece saçınızda tutabilirsiniz.

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Maskeyi yıkama aşamasına geldiğinizde saçınıza ilk önce su tutmak yerine saçınızı ıslatmadan şampuanınız ile köpürtüp (çok fazla köpürmeyecektir) daha sonra su ile durulayıp tekrar yıkamanız gerekmektedir. Eğer yağlı bir saç derisine sahipseniz ya da saçınızda hiçbir kalıntı - koku kalsın istemiyorsanız ilk durulama işlemini saçınızı köpürttükten sonra sirkeli su ile yapabilirsiniz.

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Saçlarınızı tamamen arındırdıktan sonra sadece saçlarınızın uçları için bir saç kremi ya da serum uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu saç detoks süresi boyunca bol bol su tüketmeli ve saçlarınız için gereken nemi sağlamalısınız.

Eğer iki hafta boyunca ısıdan kaçınır, haftada en az 3 gün saçınızı yıkamadan bekletir ve haftada 2 kere bitkisel bir maske uygularsanız 2 hafta sonunda saçlarınızı gözle görülür bir güce ve canlılığa kavuşturabilirsiniz.

Evde saç bakım önerileri konusunda bunlara dikkat etmenizi öneririz. Siz, saç bakımı olarak neler yapıyorsunuz? Farklı uygulamalarınız veya düşünceleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizimle paylaşabilirsiniz.

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