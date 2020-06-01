İşte Mutlu Evlilik Sırları - Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir?

Kimse ama kimse boşanmak için evlenmez. Bu yüzden herkesin mutlu bir evlilik süreci geçirmek istediğini dile getirmek de yanlış olmayacaktır. Ancak pek tabii ki mutlu evliliğin sırları da yok değil. Birkaç püf noktasını bilmek, uzun ve mutlu evlilik için size yardımcı olabilir. Mutlu evliliğin sırları aslında bir bilinmez değil. Bilmek için sadece dikkat ve istek gerektiriyor. Sizler için mutlu evliliğin yolları üzerine birkaç madde kaleme almaya özen göstereceğiz.

AYRICA: Harika Bir Evlilik için Daha İyi Eş Olmanın 10 Yolu

Mutlu Evlilik Sırları Nelerdir? Mutlu Evliliğin 5 Sırrı

Eşinizi Tanıyın: Bu çok önemli bir done. Çünkü, evlilik uzun bir süreçtir ve kişilerin birbirlerini tanıması, anlaması da zaman alacaktır. Belki, siz "ben eşimi tanıyorum zaten," diyebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın ki, evlendikten sonra, eşinin değiştiğinden sitem eden birçok insan vardır. Tahmin edebilirsiniz.

AYRICA: Aşk Mutluluk Getirir mi? Mutluluk için Aşk Yeterli mi?

Bu yüzden eşinizi tanımaya vakit ayırmalısınız. Eşinizi tanımadan önce, kendinizi de tanımanız gerektiğini bilmelisiniz. Kendi arzu, düşünce ve isteklerinizden emin olun ve eşinizi de aynı anlayış ile anlamaya, dinlemeye çalışın. Bu yüzden eşinizi iyi tanıyın, o sizinle ömür boyu vakit geçirecek bir insan çünkü.

AYRICA: Mutsuz İlişkinin Nedenleri Nelerdir? 4 Mutsuz İlişki Sebebi

AYRICA: 4 Maddede İlişkiyi Bitiren Sebepler - İlişki Bitirme Nedenleri

Herkese Anlatmayın: Bakın, her ilişkide birtakım problemler, sorunlar, tartışmalar yaşanabilir. Bu olağan bir durumdur. Elbette, bu gibi durumları anne ve babalar ile paylaşmak da güzel olabilir. Fakat sürekli olarak sorunlarınızı veya kişisel tartışmalarınızı herkese anlatmanıza gerek yok. Çünkü bu durum, mevcut sorunların daha da artmasını beraberinde getirebilir.

AYRICA: İlişkiyi Canlandırmak (Güçlendirmek) için Neler Yapılmalı?

Bilirsiniz, bazı insanlar kötü niyetli olabilir ve sizin sorunlarınıza yapıcı değil, yıkıcı çerçevede yaklaşabilir. Bu durum da, ister istemez evliliğinizi zora sokabilecek durumlara gebe kalınmasını beraberinde getirebilir. Sorunlarınız var ise, bunları birlikte çözmenin yollarını aramanız en doğru yöntem olacaktır.

AYRICA: Kötü İlişkinin İşaretleri - Gitme Zamanını Gösteren 3 İşaret

Güzel Sözlerden Kaçınmayın: Eşinizin yaptığı bir konu hakkında onu takdir etmeniz veya onun arkasında olduğunu hissetirmeniz, bunu sözcükler ile ifade etmeniz çok güzel bir durumdur. Bu yüzden bu gibi konularda, "cimri" olmayın.

AYRICA: Partneriniz İyimser mi? İyimserlik, Yaşlandıkça Sağlığınızı Nasıl Etkiliyor?

Yani elinizden geldiğince iltifat etmeyi elden bırakmayın. Monoton bir evlilik süreci yerine, ilk günkü heyecanı yaşamaya devam etmek adına birbirinize güzel ve değerli hissedeceğiniz sözleri söylemekten kaçınmayın.

AYRICA: Gerçek Aşk ve Bağlanma Arasındaki 5 Fark

AYRICA: 6 Adımda Erkekler Bir İlişkiden Ne Bekler?

Sürekli Yargılamayın: Eşiniz de, sizin gibi "normal" bir insan. Yani hataları, yanlışları olabilir. Bu gibi durumlarda, onu asla direkt yargılamaya çalışmayın. Empati yapmaya özen gösterin ve onun perspektifinden olaylara bakmaya çalışın.

AYRICA: Erkekleri Çekici Yapan 7 Önemli Faktör

Sorunları birlikte çözmek için efor sarf edin, eşinizin geçmişteki hatalarını yargılamak, bu sorunların daha da artmasını beraberinde getirebilir. Bu yüzden herhangi bir sorun durumunda, taşın altına ikiniz de elinizi koyun ve birlikte bu sorunlardan kurtulmak ve korunmak için efor sarf edin. Birlikten güç doğar.

AYRICA: Evlilik Korkusu Nedir? Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Yenilir?

AYRICA: Duyguların Sağlığa Etkisi Nedir? Öğrenmek için Okuyun!

Dinlemeyi de Unutmayın: Bu çok önemli bir konudur. Çünkü bazı insanlar maalesef ki sadece konuşmak için dinlerler ve sıra kendisine gelince hemen fikirlerini sıralarlar. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Yani karşınızdaki insanın fikirlerini, düşünce ve hayâllerini anlamak için iyi dinlemenizde yarar var.

AYRICA: Mutsuz İnsanların 7 Alışkanlığı ve Yapılabilecekler

Aksi bir durum olan sadece konuşmak, kırıcı bir davranış biçimi. Karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi hissettirmek için, sürekli ve sadece konuşmayı değil, dinlemeyi ve anlamayı da göz önünde bulundurmaya özen göstermelisiniz.

Bakıldığında mutlu evlilik sırları belirtmiş olduğumuz gibi bir gizem değildir. Yani herkes tarafından bilinebilir. Ancak önemli olan ise, mutlu evliliğin sırları doğru algılanmalı ve doğru kullanılmalıdır. Eşiniz ile ömür boyu yaşayacak ve birlikte yaşlanacaksınız. Bu yüzden mutlu evlilik sırları üzerine kaleme aldığımız bu 5 maddeyi göz önünde bulundurmalısınız. Sizin de farklı mutlu evlilik için önerileriniz var ise, yorum göndererek fikir ve görüşlerinizi herkes ile paylaşabilirsiniz.