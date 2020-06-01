Harika Bir Evlilik için Daha İyi Eş Olmanın 10 Yolu

İyi bir evliliğin sırrı nedir? Ya da bir formülü var mıdır? Herkes mutlu bir evlilik ister ama bazı olumsuz sayılabilecek davranışlarını değiştirmek istemez ya da bu yönde adım atmaz. Mutlu bir evlilik, sevgi ve saygıyla birlikte sonsuz güvenin bulunması gereken bir ilişkidir. Evli olunan kişiye güven yoksa zaten ortada aşk yoktur ve sevgi de gitmek üzeredir. İyi bir koca nasıl olunur? tarzında yazılar yazılmakla birlikte aslında sadece karı-koca değil iyi bir eş olmak için yazılar hazırlanmalıdır.

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Evlilik sadece bir tarafın daha çok şey yapması, kendinden daha fazla fedakarlık etmesi değildir. Eşlerin her ikisinin de bir takım davranışlarını kendilerine eklemesi ve karşı tarafı mutlu etmesidir. Eşlerin mutlu olması da harika ve iyi bir evliliği getirecektir.

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Evliliğinizin daha olumlu yolda ilerlemesini istiyorsanız ve iyi bir eş olmak için adım atmaya hazırsanız, aşağıdaki 10 basit adımı hayatınıza dahil edebilirsiniz.

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İyi Bir Eş Olmanın 10 Yolu!

1.) Her Gün Küçük de Olsa Bir Şey Yapın

Her gün deyince bazılarına sıkıcı gelebilir. Ancak sevdiğiniz adam-kadın için küçük de olsa bir şey yapmak çok zor değildir, sanıyorum.

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Erkekler adına; eşiniz ev hanımıysa ve işten geldiyseniz günün nasıl geçtiği hakkında konuşmak bile bir şey yapmaktır. İlla hediye almak değildir. Hediye arada sürpriz olarak alınabilir. Küçük iltifatlar bile eşinizi mutlu etmeye yetecektir. Yaptıklarından dolayı teşekkür etmek, işte değilseniz ve eşinizden önce uyandıysanız bir gün bile olsa kahvaltıyı hazırlamak, güzel sözler yazılı bir not vermek vb. küçük şeyler yapılabilir.

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Kadınlar mutlu olduklarında erkeklere göre eşlerine karşı daha çok aşkları, sevgileri artmaktadır. Doğum günü, yıl dönümü gibi özel günleri artık unutmamalıyız. En azından senede iki gün hediye, çiçek almak çok görülmemeli ve eşinizin ne kadar mutlu olacağı unutulmamalıdır.

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Kadınlar adına; eşiniz işten geldiyse kapıda gülümsemeyle karşılamak, aynı şekilde gününün nasıl geçtiği, iyi göründüğü hakkında konuşmak, arada ne kadar sevdiğini anlatmak, sevdiğiniz özelliklerinin yanı sıra eşinizin kendinde sevmediği bir durumu güzel göstererek sevdiğinizi söylemek onun özgüvenini arttıracak ve sizi daha çok sevecektir.

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2.) Dinlemeyi Unutmayın

Eşinizin size ihtiyacı olduğu zaman tamamen hazır bulunun. Evdeyken ve eşinizin canı bir şeye sıkkın durumdaysa akıllı telefonla oynamak ya da TV izlemek yerine eşinizle ilgilenin. Ona dikkatinizi verin ve dinleyin. Bu davranış da eşler arasındaki sevgiyi arttırıcı özelliğe sahiptir.

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3.) Eşinizle Gurur Duyun

Eşiniz için önemli bir olay gerçekleştiğinde; işiyle ilgili bir başarı ya da farklı bir konudaki mücadelesini kazanması gibi durumlarda ona ne kadar mutlu ve gururlu olduğunuzu ifade edin.

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4.) Cinselliği Doğru Yaşamak

Cinsellik, ne yazık ki toplumumuzda bazı kişilere göre hâlâ ayıp bir şey gibi gelmektedir. Eşler arasındaki cinsel uyum doğru değilse evliliklerde ilk zamanlardaki heyecan yavaşça bitmeye mahkumdur.

Kadınların cinselliği eşlerine bir ödül olarak düşünmeleri ve bunu bazı işleri yaptırmak için kullanmaları oldukça yanlış bir tutumdur. Cinsellik, eşinizle birlikte yaşayacağınız özel bir an olmalı ve bunu bu şekilde ödülmüş gibi göstererek, bu özel hâli yok etmemek gerekir.

Erkeklerin de eşlerine karşı cinselliği daha güzelleştirmeleri ve olup bitecek bir olgu gibi bakmamaları gerekir. Unutulmamalıdır ki, kadınlar erkeklerden daha çok cinsel haz almakla birlikte daha uzun sürede orgazm yaşamaktadırlar. Erkeğin orgazmı sonrası cinsel ilişki sonlanıyor ise kadın mutsuz olacaktır ve evlilikte de diğer sorunlar daha çok göze batacaktır. Kadının daha çok mutlu olacağına yönelik bir cinsel deneyim, evliliği olumlu yönde etkilerken erkeğe de olumlu geri dönüş olacaktır.

5.) Saygı Gösterin

Eşler arasındaki saygı oldukça önemlidir. Bazı kendini geliştirmeyen ve geliştirmeyi istemeyen kişiler gibi sadece kadının eşine saygı göstermesini doğru bulmak yanlıştır. Erkeklerin de eşlerine saygılı olmaları gerekir. Her zaman gerçeği söylemek, söylediğiniz sözlerin arkasında durmak, belirli bir zaman verdiyseniz zamanında yanında olmak önemlidir.

6.) Sevginizi Gösterin

Bazı erkekler sevgilerini içlerinde yaşasalar bile arada da olsa eşlerine göstermeleri doğru olacaktır. Aynı şekilde çocuğunuz varsa da onlar için anne ve babaların sevgilerini göstermeleri de çok önemlidir. Eşlerinin birbirlerine sevgilerini dile getirmesi, sarılmaları aşkı arttıracak ve beraberinde mutlu evliliği getirecektir.

7.) Daha Az Yargılayın ve Daha Çok Kabullenin

Bazı evliliklerde olan tartışmaların konusuna bakıldığında oldukça küçük ve gereksiz olduğu görülebilir. Mutlu bir evlilik isteniyorsa tartışma çıkarmadan önce yapılan olaydan ötürü yargılamanın ne kadar doğru olduğu ve buna değip değmeyeceği düşünülmelidir.

Karşı tarafın canını sıkmadan ve fazla parlamadan istenilmeyen davranışlar bildirilebilir. Eleştiri yapılacaksa yıkıcı değil, yapıcı eleştiri yapılmalıdır. Unutmayın ki, normalde karşı tarafında yapmayacağı bir şeyi bile güzel ve olumlu sözcükler kullanarak yaptırabilirsiniz.

8.) Orta Zemini Bulun

Eşinizle olabilecek bir tartışmayı kazanmak mı daha önemli yoksa mutlu olmak mı? Tartışmada haklı olarak adeta zafer elde etmişçesine davranmak yerine orta yolu bulmak ve çözüme ulaşmak daha iyi olacaktır.

9.) Şiddet Kesinlikle Olmamalıdır

Daha çok erkeklerden kadınlara olan bu tutum, bazı evliliklerde kadınlardan kocalarına yönelik olabilmektedir. Eşinize karşı tehdit edici şekilde asla konuşmayın. Şiddet olan evliliklerde kolay kolay geri dönüş ve mutlu evliliğe geçiş görülmemektedir.

10.) Eşinizi Teşvik Edin

Eşinizin hayallerine karşı saygılı olmakla birlikte tutkularını takip etmesi yönünde teşvik edin. Ona kalbinin arzusunu aramak için alan verin. Bunu yaparken de her zaman yanında olduğunuzu ve desteklediğinizi gösterin.

Mutlu evlilik adına iyi bir eş olmak için yukarıda uyguladığınız takdirde bazı şeylerin olumlu değiştiğini göreceksiniz. Eşimizin mutlu olması kendimizin de mutlu olması demektir. Bu konuda farklı önerileriniz varsa biz ve diğer okuyucularımız için aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Mutlu bir evlilik yaşamanız dileğiyle...