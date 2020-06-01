Erkek ya da kadın olarak bir ilişkiye başlanıldığı zaman genelde hayata pembe gözlüklerle bakılıyor ve partnerin sadece iyi yönlerine odaklanılıyor, hataları görmezden geliniyor. Bu gibi zamanlarda da aile ya da arkadaş çevresi, ilişki sonuçlarını dış göz olarak daha iyi görebildiklerinden daha iyi tahmin edebilmektedirler. Biz de bu yazımızda kötü bir ilişkinin işaretleri konusunda bir ilişkiyi sona erdirmek ya da bitirmeyi düşünmek için zamanı geldiğini gösteren üç işareti inceleyeceğiz.

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Harika bir şekilde başladığı düşünülen bir ilişkinin çok kötü bir sürece girdiğini kabul etmek hiç de kolay değildir. Ancak bazı işaretler yer alıyorsa, ilişkinin geleceği hakkında akıllıca düşünülmeli ve bu yönde sağlıklı kararlar alınmalıdır. İlişki bitirmek, özellikle uzun süreli bir ilişki ise zor gelmekle birlikte geleceğinizin daha iyi olması için bazı koşullarda gerekli olabilir.

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Kötü İlişkinin İşaretleri - Gitme Zamanını Gösteren 3 İşaret

1.) Kişisel Özgürlükten Yoksunluk

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İlişki içerisinde olmak, başka bir insanı kontrol etmekle alâkalı bir olgu değildir. En iyi ilişkiler, partnerlerin birbirlerinin en önemli ihtiyaçlarına karşı saygı göstermek ve birbirini anlamak ile ilişkilidir.

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Kıskançlığın dozu arttıkça ilişkinin geleceğinin kötüye gidebileceği unutulmamalıdır. Partnere duyulan aşk ile bunun dozu anlaşılamasa da; nerede ne yaptığı, giyime çok fazla karışıldığı, saat başı araması gerektiği, dışarı çok sık çıkmaması söylenmesi vb. durumlar, ilişkinin sorunlu bir hâl aldığını ve kişisel özgürlüğün kısıtlandığını gösteren işaretlerdir.

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Böyle bir ilişki içerisinde olanlar, devam edip edilmemesi gerektiği ve geleceğe yönelik ne gibi zorluklarla karşılaşabileceklerini iyice düşünmelidir. Evlilik öncesi bu gibi durumların göründüğü ilişkilerde genellikle evlilik ile birlikte daha çok kısıtlamalar ve sözlü ya da fiziksel şiddete kadar vardığı olmuştur. Böyle bir ilişkinin bitirilmesi ve yeni, sağlıklı bir birliktelik için açık olmanın daha iyi ve hayırlı olacağı unutulmamalıdır.

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2.) Olumlu ve Olumsuz İletişimler

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80/20 kuralı, ilişkilerdeki iletişim için de uygulanabilir. Çiftlerin iletişimlerinin olumlu ya da olumsuz oranlarının çokluğu o ilişkinin geleceği yönünde fikir vermektedir.

Bu oran kuralına göre bir ilişkideki iletişimde %80 oranında olumlu iletişim ve etkileşimler olmalıdır. %20 oranında tartışma ve olumsuz iletişimler olabilir. Tartışmasız bir ilişki olamayacağı gibi bu tartışmalarda nasıl tepki verildiği de önemlidir.

Çatışmalarda olumsuzlukları arttırmaya odaklanmak yerine tartışmayı alttan almaya ve uzatmamaya özen göstermeli ve ilişkiyi olabildiğince olumlu hale getirmek için çalışılmalıdır. Negatif oranı çok fazla olan ilişkiler, sağlıklı olmamakla birlikte ilişkide gitme zamanının geldiği de akılda olmalıdır.

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3.) İlişkide Yalnız Hissetmek

Kötü bir ilişki içinde olanlar, kendilerini bir noktada hiç çift olarak hissedemezler. Bu durum iki taraf için de olacak diye bir şey yoktur. İlişkide öyle bir zamana gelinmiştir ki birlikteyken küçük şeylerden de bir tartışmalar, gerginlikler olur. Kötü ilişkinin işaretleri arasında sürekli mutsuz hissetmek en büyük işarettir, diyebiliriz.

Böyle bir ilişkide kalmak, hem ilişki için hem de psikolojik sağlık için doğru değildir. Böyle bir ilişki olmasındansa tek kalmak daha iyidir. Psikolojik sağlığınızın iyi olması, kendinizi güçlü ve mutlu hissetmeniz her şeyden önemlidir.

Hayat, sizin için doğru olmayan birisine zaman ayırmak için çok kısa. Her ilişki zor zamanlar yaşar ve iyi anlamda gelişip gelişmeyeceği için uğraşmak ve zaman ayırmak tabii önemlidir. Ancak sizi olumsuz bir şekilde önemli derecede etkileyen bir ilişkiyi sürdürmek mantıklı değildir.

"İlişkinin bittiğini nasıl anlarsınız?" sorusu çok önemlidir. Aylar ya da yıllarca ilişki sebebiyle mutsuz olmak ve partnerinize şans vermek için kurulan iletişimlerin hiç işe yaramaması neticesinde gitme zamanının geldiğini bilmek ve adım atmak unutulmamalıdır. Kötü ilişkinin işaretleri konusunda yazmak istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından paylaşımda bulunabilirsiniz.