Her Gün Meditasyon Yapmak için 10 Sebep

Meditasyon yapıyor musunuz? Yapmıyorsanız bile meditasyonun faydaları hakkında bilgi edindikten sonra hayatınıza eklemeyi düşünebilirsiniz. Meditasyon, bizlere birçok şeyi öğretir. Daha saldırgan, çabuk öfkelenen ve mantıksız olmaktan çok daha pasif ve düşünceli olmanın yolunu gösterir. Meditasyon uygulamanız uzun ya da kısa olabilir, ancak her gün meditasyona zaman ayırmaya çalışmak gerekir.

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Her türlü meditasyonun sonuçlarından çok memnun kalacağınıza şüphe yok. Günlük yapacağınız alışkanlıklarınızın arasına meditasyonu eklemek adına 10 sebebi öğrenmek için okumaya devam edin.

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Meditasyon Yapmak için 10 Sebep

1.) Dikkat ve Farkındalık

Aklınızdan geçen düşünceler sizi gün boyunca sürükleyerek, vahşi bir yolculuğa çıkarabilir. Bu yolculuğu sonlandırmalı ve olumsuz düşünceleri olumluya çevirmelisiniz. Meditasyonun kazandıracağı daha dikkatli oluş ile düşüncelerinizin ve genel olarak yaptığınız eylemlerin farkında olabilir ve bu yönde doğru kararlar alabilirsiniz.

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Meditasyon, geçmişte kalmak ya da geleceğe yönelmek yerine nefesinize ve varlığınıza odaklanarak, zihninizi şimdiki zamana odaklamak için size farkındalık kazandırır. Bu tür farkındalık, günlük yaşamınız boyunca ilerlerken yararlı bir beceridir.

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2.) Stresi Azaltır

Hayatın vazgeçilmez bir parçası olan stresi herkes yaşayabilir. Önemli olan bununla nasıl baş edebildiğinizdir. Stresi çok fazla ve yoğun hissetmek, sağlıksız ve zararlı olabilir.

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Meditasyon, kendinize her gün ayırmanız gereken sessiz bir zamandır. Nefesinize odaklanmak ve anda kalmak, biriktirdiğiniz stres miktarındaki değişikliği gözlemlemenizi sağlar. Ortaya çıkan stresli durumları kabul ettiğinizde daha kolay aşabilirsiniz.

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3.) Duygular Üzerinde Kontrol

Duyguların bizleri kontrol etmesini istemeyiz. Onları kontrol altında tutmayı öğrenerek, mutlu olunduğunda bunu özgürce ifade edebilir, öfke, hüzün ve keder duygularını da kendi kontrolünüz altına alabilirsiniz.

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Çoğu insanlar duygularını kontrol altına almadıklarından kolay öfkelenebilir ve can sıkıcı durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Ne kadar çok meditasyon yaparsanız, duyguları tetikleyen düşünceleri ve eylemleri o kadar çok fark edersiniz. Kafamızın içinde filizlenen her düşünceye inanmak yapıcı değildir. Bunların doğru olup olmadığının farkında olmalı ve olumlu ya da olumsuz düşünceleri kontrol etmeliyiz.

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4.) Doğru Kararlar

Meditasyonla birlikte gelen düşünce, eylem ve duyguların kontrolü ile yaşamınızda daha iyi kararlar aldığınızı gözlemleyebilirsiniz.

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Olumsuz durumlara karşı hemen tepki vermek yerine, zihninizde neler olup bittiğini daha iyi anlayın. Bu anlayış sizi, belirli durumlarda anlık hareket etmeden önce düşünme ve doğru kararlar alma becerileri ile silahlandırır.

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5.) Hızlı Yaşamı Yavaşlatır

Zamanın hızlı geçtiğinden şikayetçi misiniz? Meditasyon yapmak, hayatı yavaşlatmayı ve bu yavaşlamanın tadını çıkarmanızı sağlar. Hayatta acele etmeyin ve daha sonradan pişman olacağınız şeyleri kaçırmayın. Öncelikle zihninizi yavaşlatın, sonrasında her şey uygun olacaktır.

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6.) Yeni Şeyler Öğrenmek

Meditasyon, bir beceri ve herhangi bir beceri gibi fazla uygulama ve yoğunlaşma gerektirir. Hayatınıza daha yararlı beceriler kazandırmak her zaman yararlıdır.

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Okumak ve yazmak, akademik gelişim için önemli olduğu gibi meditasyon yapmak da zihin gelişimi için önemlidir. Meditasyon, size hayatta daha başarılı olmanızı sağlayacak bir yaşam tekniğidir.

7.) Daha Fazla Mutluluk

Kimler hayatlarında daha mutlu olmak ister? Sürekli meditasyon yapmak, gözlerinizi yaşamınıza açmanın ve yaşamın sunduğu her şeyin deneyimlenmesinin mükemmel bir yoludur. Hayatınızı daha çok takdir etmenize ve yaşadığınız hayatınıza daha fazla bağlı hissetmenize yardımcı olacaktır.

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8.) Ücretsizdir

Bu, herkes için cazip bir neden olabilir. Cebinizden bir kuruş çıkmadan, üstelik evinizin rahatlığında uygulayabileceğiniz bu kadar yararlı bir şeyi istemez misiniz?

9.) Her Yerde Yapılabilir

Meditasyon yapmanız için gerekli olan tek şey rahatlıktır. Bazı insanlar evlerinde ya da ofislerinde sessiz bir alan kullanırlar. Bunun dışında dışarıda yani doğada meditasyon yapabilirsiniz.

10.) Sonuçlar Her Zaman İyi

Meditasyon yapmanın işe yaradığı bilinmeseydi bu kadar neden yazılamazdı. Uzun süreli meditasyon uygulayıcılarının yaşam akışlarıyla uğraşmaya daha yetenekli oldukları ispatlanmıştır. Meditasyonun fiziksel ve zihinsel yararları azaltılmış kan basıncı, düşük anksiyete düzeyleri ve daha sağlıklı bir bağışıklık sistemini içerir.

Meditasyonun faydaları yönünde işlenen sebepler hakkında bilgi edindikten sonra bunu hayatınıza eklemeyi düşünebilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi daha iyi anlamanızı sağlayan meditasyon hakkında ne kadar bilinçli olursanız o kadar çok mutlu bir yaşam yaşayabilirsiniz.

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