Hamilelikte Mangostan Meyvesi Yemek - Mangostan Faydaları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) mangostan yenir mi?" Hamilelikte mangostan yemek, gebelik süresince farklı meyveleri denemek isteyenlerin tercih edebileceği meyvelerden biridir. Hamilelik süreci, hem kendiniz hem de bebeğinizin sağlığı için beslenme düzeninize daha dikkat etmeniz gereken bir dönemdir.

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Sağlıklı gıdalar ile beslenmek önemli olduğu gibi normalde yenilen gıdaların da gebelikte dikkatli tüketilmesi, beslenme düzeni için doktora danışılması ve talimatlarına uyulması gerekmektedir. Bu beslenme yazımızda da gebelikte mangostan meyvesi yemek hakkında bilgi vereceğiz.

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Hamilelikte mangostan yemek düşünüyorsanız, öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Mangostan Meyvesi Yemek

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Tayland'a özgü, mor renkli ve sulu bir meyve olan mangostan, özellikle Asya'nın güneydoğu bölgelerinde "tropikal meyvelerin kraliçesi" olarak bilinir.

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Mangostan gibi egzotik meyveler gebelikte dikkatinizi çekebilir ve tüketmenin güvenli olup olmadığını merak edebilirsiniz. Hamilelikte mangostan yemek, anne ve fetüs sağlığı için güvenlidir.

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Ancak yine de her zaman dediğimiz gibi beslenmenize yeni bir şey eklemeden önce mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Meyvelerin besin içeriği, mineraller, vitaminler ve folat gibi fetüsün büyümesini ve gelişmesini destekler ve doğmamış bebeğinizi doğum kusurlarından, anormalliklerden ve yetersiz beslenmeden korur. Mangostan tüketimi faydalı olduğu gibi doktorunuzun talimatları doğrultusunda sınırlı miktarda yenmelidir.

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Hamilelikte Mangostan Yemenin Faydaları

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1.) Doğum Kusurlarının Riskini Azaltır

Mangostan, fetüs gelişimi için gerekli olan folat içerir. Bir bardak mangostan, 61 mikrogram folat içerir.

Folat, doğmamış bebeğinizde bazı anormalliklerin ve beyin ve omurgada oluşabilecek doğum kusurlarının gelişme riskini önlemede önemli bir rol oynar.

2.) Fetal Büyümeyi Teşvik Eder

Mangostan içerisinde fetüsün kıkırdak ve iskelet sistemi oluşumu için gerekli olan manganez mineralinden iyi derecede bulunmaktadır. Bir bardak mangostan suyu içerisinde 0,2 mg manganez bulunur. Ayrıca mangostan meyvesinin sahip olduğu antioksidan özelliği fetüsü hücre hasarından korur.

3.) Bağışıklığı Artırır

C vitamini, bağışıklığınızı artırmaya yardımcı olmakla birlikte hamilelik sırasında doğmamış bebeğinize zarar verebilecek zararlı enfeksiyonlara yakalanma riskini en aza indirir.

Mangostan meyvesi içerisinde de bir bardak meyve suyu halinde 5,7 mg C vitamini bulunur. Bu da fetüs sağlığı için oldukça önemlidir. Ayrıca cildinizdeki kollajen üretimini artırmakla beraber cildinizin elastikiyetini artırır ve hamilelik sırasında büyümekte olan fetüse uyum sağlamanıza yardımcı olur.

4.) Kanserden Korur

Kanser karşıtı olan kimyasal bileşen Xanthone bileşiklerini içeren mangostan, hamilelik sırasında vücudunuzdaki kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Böylece meyve, sizi ve doğmamış bebeğinizi ölümcül hastalıkların tehlikelerinden korur.

5.) Kan Şekerini Düzenler

Gebelikte mangostan yemek, kandaki glikoz seviyenizi etkili bir şekilde düzenlemenize ve gebelik sırasında diyabetin tehlikeli etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

6.) Kabızlığa İyi Gelir

Yapılan tıbbi çalışmalar, hamilelik sürecindeki kadınların kabızlık problemleri yaşadığını göstermektedir. Taze mangostan meyvesi tüketmek, hamilelikte kabızlığa bağlı oluşan rahatsızlıkların hafiflemesini yardımcı olur.

Bir bardak mangostan suyu içerisinde bağırsak hareketlerini düzenleyecek yaklaşık 3,5 gram lif bulunur. Ayrıca lif sayesinde gebelik komplikasyonları riskini en aza indirir.

Hamilelikte mangostan yemek konusunda bilgi sahibi olduğunuz için doktorunuza danışarak, meyveyi tüketmeyi düşünebilirsiniz. Hamilelik sürecinizde mangostan meyvesi yediniz mi? Tükettiyseniz, hamilelik sürecinde olan diğer anne adayları için deneyimlerinizi aşağıdaki yorum alanından belirtmenizi isteriz. Sağlıklı günler dileriz...

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