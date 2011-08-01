Hamilelikte (Gebelikte) Krep Pankek Yenir mi? Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) krep pankek yenir mi?" Hamilelik süreci, hem anne adayının hem de beklenen bebeğin sağlığı için dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Doktorunuzla beslenme konusunda yenmemesi gerekenler hakkında konuşacağınız gibi kendiniz de, canınız bir şey çektiğinde araştırmak isteyebilirsiniz. Biz de sizler için bu tarz açıklamalarda bulunuyoruz. Bugün, "hamileyken krep pankek yenir mi, zararlı mı?" konusunu incelemek istedik.

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Hamilelikte krep ya da pankek yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Krep Pankek Yenir mi?

Garip isteklerin başladığı zamanlardan olan hamilelik, canınız bir şey çektiğinde aşırıya kaçmadan tadımlık yiyebileceğiniz gibi bu yönde doktorunuza da danışmanız gereken bir dönemdir.

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Krep ve pankek arasındaki fark; krepler Fransız mutfağındanken, pankekler ise Amerikan mutfağındandır. Ayrıca krepte kabartma tozu bulunmaz. Bu nedenle krepler, ince ve tava büyüklüğünde yapılır. Pankekler ise yaklaşık 10 cm civarı küçük ve kalın olur.

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Hamilelikte krep yenir mi, tarzındaki sorular için de cevap evet, yenebilir. Ancak bilindiği gibi sabah kahvaltısında yiyecekseniz, arada sabah bulantıları yaşıyorsanız tetikleyebileceğinden diğer öğünlerde tercih edebilirsiniz.

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Dışarıda kahvaltıdayken krep yemek yerine evde yapmanızı ve tüketmenizi öneririz. Çünkü evde kendiniz yaparken düzgün bir şekilde pişirebilirsiniz. Dışarıda sizin kadar özen gösterilmeyebilir. Yağ-şeker dengesi ve yumurtaların düzgün şekilde pişmesi hamilelikte önemlidir.

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Ayrıca krep ya da pankek ürünleri yumurta ve süt gibi kolayca bozulabilen birçok malzeme içerir, bu nedenle onları sıcak bir şekilde tüketmek en iyisidir.

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Hamilelikte (Gebelikte) Krep Pankek Yemek Zararlı mı?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi düzgün bir şekilde evinizde hazırlanmış krep ya da pankekler, aşırıya kaçmadan tadımlık tüketilirse sorun oluşturmaz.

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Tabii ki, fazla şekerli bir şekilde tüketmek kilo alımı yanı sıra hamilelikte zararlı olabilir. Zaten böyle bir şey yapmazsınız. Ayrıca kalanları buzdolabında saklamayın. Sıcak şekilde hazırlayıp, tüketmenizi öneririz.

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Hamilelikte krep pankek yenir mi? konusunda bunları söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi tadımlık olarak, aşırıya kaçmadan yiyebilirsiniz. Gebelikte krep pankek yemek hakkında sizin için daha detaylı açıklaması adına doktorunuza danışmanızı öneririz. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi unutmayın. Hamilelikte krep pankek yiyenler arasındaysanız, bu konudaki görüşlerinizi aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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