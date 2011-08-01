Çocuğum sürekli öfkeli diyen ebeveynler için çocuğun öfkesini önlemek için yapılması gerekenler önemlidir. Öfkeli bir çocuk, küçük olmasına rağmen oldukça zorlayabilir ve yorabilir. Kolay sinirlenmeler, bağırıp çağırmalar, agresif bakışlar gibi birçok şekilde ortaya çıkan öfke sorunu, ebeveynler tarafından çocuğun duygularını anlayarak ve ona yardım ederek giderilebilir.

AYRICA: Çocuklarda Olumlu Düşünme ve Davranış Nasıl Geliştirilir?

AYRICA: Çocuklarda Öz Farkındalık Nasıl Geliştirilir?

Çocuklar kendisine haksız davranıldığını hissettiklerinde, kızmaya hakları vardır. Öfke bir çocuğun hakkıdır ve çocuğun bu hakkına da saygı göstermeliyiz. Çocuğa duygularıyla sağlıklı bir şekilde başa çıkması için ihtiyaç duyduğu becerileri öğretmek, onun için yapabileceğiniz önemli bir adımdır.

AYRICA: Hayatta Başarılı ve Mutlu Çocuklar Nasıl Yetiştirilir?

Çocuğun Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanır? Yapılması Gerekenler

1. Çocuğa Duyguları Öğretmek

Çocukların hissettiği duyguları anlamadıklarında veya kendilerini ifade edemediklerinde kırılma olasılıkları daha yüksektir. Örneğin, "kızgınım" diyemeyen bir çocuk, kaşlarını çatarak kızmaya başladığını gösterebilir. Ya da üzgün olduğunu açıklayamayan bir çocuk, dikkatinizi çekmek için yaramazlık yapabilir.

AYRICA: Çocuğa Saygı Nasıl Öğretilir? Saygı Öğretmenin Adımları

Çocuğunuza kızgın, üzgün, mutlu ve korkmuş gibi temel duygu sözcüklerini öğretmeye başlayın. Çocuğunuzun içinde olduğu duygularını "şu anda gerçekten kızgın hissediyor gibisin" diyerek tanımlayın. Böylelikle zamanla duygularının neler olduğunu öğrenecektir.

AYRICA: Çocuklarda Stres Nedenleri ve Stres Yönetimi

Çocuğunuz duygularını ve onları nasıl tanımlayacağına dair daha iyi bir anlayış geliştirdikçe, ona sinirli, hayal kırıklığına uğramış, endişeli ve yalnız gibi daha karmaşık kelimeler öğretin.

2. Öfke Termometresi Yaratmak

Öfke termometreleri, çocukların öfkelerinin arttığı uyarı işaretlerini tanımalarına yardımcı olan araçlardır. Bir kağıda büyük bir termometre çizin. En alttan 0 ile başlayın ve 10'a kadar olan sayıları, termometrenin en üstüne gelecek şekilde doldurun.

AYRICA: Çocuğuma Sevgimi Nasıl Gösterebilirim? Diyenlere 100 Kısa Yol!

Sıfırın "hiç öfke yok" olduğunu açıklayın. Orta seviye olan 5'in, "orta miktarda öfke", 10 seviyesinin ise "çok öfke" anlamına geldiğini öğretin.

Çocuğunuzla birlikte termometre üzerinde konuşmalar yapın. Öfkeli olduğunda hangi seviyelerde neler hissettiğini sorun ve anlamaya çalışın. Mutlu ve gülümsüyorken 0'da olduğunu, kızgın surat yaptığında 5. seviyede olduğunu, 10. seviyeye doğru geldiğinde de çok sinirli olup bir şeyler istemeyip, etrafı dağıtmak istediğini kendi cümleleriyle tanımlayabilir.

AYRICA: 10 Adımda Saygısız Çocuğa Nasıl Davranmalı?

AYRICA: Davranış Bozukluğu Olan Çocuğa Nasıl Davranmalı?

Vücudunun sinirlendiğinde nasıl hissettiğini konuşabilirsiniz. Örneğin 2. seviyede yüzünün ısındığını hissedebilir veya 7. seviyelerde elleriyle yumruk yapabilir.

Çocuklar uyarı işaretlerini tanımayı öğrendiklerinde, öfkeleri seviye 10'da patlamadan önce bir mola verme ihtiyacını anlamalarına yardımcı olacaktır. Öfke termometresini belirgin bir yere asın ve öfkeli durumlarında bunun üzerinde konuşun.

AYRICA: 0-12 Yaş Çocuklarda Ahlaki Gelişim Aşamaları Nelerdir?

3. Sakin Olmasına Yardım için Plan Geliştirmek

Çocuğum öfkesini kontrol edemiyor diyorsanız, çocuğunuza sinirlenmeye başladığında etrafa zarar vermesindense ne yapacağını öğretebilirsiniz. Sinirlendiğinde bir şeyleri atmak ya da kardeşine vurmak yerine, ona öfke kontrolü için daha sağlıklı stratejiler öğretin.

AYRICA: 11 Adımda İyi Bir Baba Olmanın Önemli Yolları!

Çocuğunuz, sinirlenmeye başladığında sakinleşmek için birkaç dakika odasına gidebilir. Çocuk ya da yetişkin olunsun, öfkeli anda hızlı ve yanlış kararlar vermektense biraz süre tanınması çok önemlidir. "Belirli bir süre belirleyip, o geçtikten sonra karar vereceğim" şeklinde bir yaklaşım benimsenmelidir.

AYRICA: 10 Adımda Ergenliğe Giren Çocuğa Nasıl Davranmalı?

Böyle zamanlarda çocuğun sevdiği oyunu oynamasını sağlayabilirsiniz. Neyi seviyorsa, aklını dağıtmak ve öfkesini dindirmek için ona yönlendirmek gerekebilir.

4. Özel Öfke Yönetim Tekniklerini Öğretmek

Kızgın bir çocuğa yardım etmenin en iyi yollarından biri, belirli öfke yönetimi tekniklerini öğretmektir. Derin nefes almak, hızlı bir yürüyüşe çıkmak, 10'a kadar saymak veya faydalı bir cümleyi tekrarlamak yardımcı olabilir.

AYRICA: 10 Maddede Ebeveynlik Sorunları ve Çözümleri

Dürtü kontrolü becerileri ve öz disiplin gibi diğer çeşitli becerileri öğretin. Kızgın çocuklar, üzüldüklerinde bu becerileri uygulamalarına yardımcı olmak için makul miktarda bir desteğe ihtiyaç duyar.

5. Öfke Patlamalarının Etkili Olmadığını Belirtmek

Bazen çocuklar öfke patlamalarını kullanarak istediklerini yaptırmayı düşünebilir. Bir çocuk istediği olmadığında sinirli davranışlar sergiler ve ailesi de onu sessiz tutmak için istediğini verirse, böyle anlarda sinir krizi geçirmenin etkili olduğunu öğrenir.

AYRICA: Çocuğumun Başarısını Nasıl Artırabilirim Diyenlere Tavsiyeler

AYRICA: 5 Adımda Çocuğu Ders Çalışmaya Nasıl Teşvik Ederiz?

Bu kısa vadede daha kolay olsa da, uzun vadede istediklerini vermek sadece davranış problemlerini ve saldırganlığı daha da kötüleştirecektir.

6. Caydırıcıları Uygulayın

Çocuğunuzun saldırganlığın veya saygısız davranışların kabul edilemez olduğunu öğrenmesine yardımcı olmak için tutarlı disiplin gereklidir. Çocuğunuz kuralları ihlal ederse, her seferinde bir caydırıcı uygulayın.

AYRICA: Çocuğunuzun El Yazısını Geliştirmenin 5 Kolay Yolu!

Odasına gidip zaman tanınması veya ayrıcalıkların alınması etkin disiplin stratejileri olabilir. Çocuğunuz sinirlendiğinde bir şey kırarsa, onu tamir etmesine yardımcı olun ya da tamir edilmesi için para toplamak adına ev işleri yapmasını sağlayın. Hasarı onaramazsa ayrıcalıklarını geri almasına izin vermeyin.

AYRICA: Çocuklarda Tırnak Yeme Sebebi ve Tedavisi Nedir?

7. Şiddetli Medyadan Uzak Durmak

Çocukların şiddet içeriklerine tanık olmadığından emin olmalısınız. Özellikle çocuğum çok öfkeli diyorsanız, onu şiddetli TV şovlarına veya video oyunlarına maruz bırakmak yardımcı olmaz. Bunlar yerine onu kitaplara, oyunlara maruz bırakmaya odaklanın ve bu modelin sağlıklı çatışma çözme becerilerini geliştirdiğini gösterin.

AYRICA: Bebeklerde Beyin Gelişimi için Bilmeniz Gereken Her Şey

Çocuğun öfkesini kontrol etmek için yapılması gerekenler bu şekilde sıralanabilir. Çocuğum sürekli öfkeli diyor musunuz? Bu yönde neler yaptınız? Yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek yazılar: