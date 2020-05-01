Yürüyüşü En İyi Meditasyon Yapan 5 Neden

İnsanların meditasyonu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri bedensel ve zihinsel sağlıkları için çok önemlidir. 20-30-40 dakika yerine günlük olarak 5 dakikanızı ayırabiliyorsanız bile o kadarı da yeterlidir. Stres ve kaygıyı azalttığı ya da bağışıklık fonksiyonlarını geliştirdiği gibi meditasyonun bir çok faydalarını duymuşsunuzdur. Bilim adamları meditasyon yapmanın beyindeki gri maddeyi artırabileceğini, hafıza işlevinin daha iyi olacağını, duygusal istikrarın ve dikkatli davranışın ortaya çıkabileceğini söylüyor.

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Ancak meditasyon için gerekli ortamı sağlayamayabilirsiniz. Tek değil de paylaşılan bir evde kalıyorsanız iç sesinize odaklanamayabilirsiniz. Farklı meditasyon türlerinden biri de yürüyüş meditasyonudur. Yürüyüş sırasında genelde akıldan düşünceler geçebilir. Oysa ki, meditasyon ilkesi düşünceleri susturmaktır.

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Ancak tek başınıza uzun yürüyüşler yapıyorsanız bu durum, bir zamandan sonra meditasyona dönüşecektir. Bu inançla yaparsanız yürümekle birlikte bedensel ve zihinsel faydalarını zamanla göreceksinizdir.

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Yürüyüş Meditasyonunun Faydaları

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1.) Zihin Temizliği Sağlar

Bütün düşüncelerinizi (özellikle olumsuzları) başınızdan silmenizi isteyen yönlendirmeli meditasyonun aksine doğal yürüyüş, zihninizin sessiz kalmasına izin verir. Yürüyüş başlangıcında aklınıza belli başlı düşünceler gelse de, zamanla sadece önünüzdeki yola ve adımlarınıza odaklanırsınız.

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Ayrıca güzel bir enstrümantal müzik (şarkı sözleri dikkat dağıtır) eşliğinde yaparsanız başka yerlerde zor bulabileceğiniz bir sakinlik hissini elde edebilirsiniz.

2.) Neredeyse Her Yerde Yapabilirsiniz

Diğer meditasyon türleri için yalnız olabileceğiniz sessiz bir ortam gerekirken, her yerde yürüyüş yapabilirsiniz. Meditasyon etkisi için sadece dağlık alanlarda ya da arazilerde gezmenize gerek yoktur, yoğun şehirlerde de huzurlu yürüyüş yapabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, fiziksel olarak yalnız olmasanız bile, önemli faktör kendinizle yalnız kalmanızdır.

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Sadece telefonunuzu uçak moduna alın ve müziğinizi açıp, yürüyüşünüze başlayın. Zihninizi yalnızca yürüyüşünüze odaklamaya izin verin.

3.) Vücut Hareketliliği Sağlar

Geleneksel meditasyonda hareketsiz durulduğundan (ki bu da gereklidir) bunu yapmayı istemeyebilirsiniz. Ancak yürüyüş yaptığınızda hareketsizlik ortadan kalkar. Ayrıca doktorların da tavsiye ettiği yürüyüşü yaptığınız için bedensel sağlığınız için de önemlidir. "Nerede hareket orada bereket" sözünü duymuşsunuzdur.

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Dahası, güzel bir müzik eşliğinde yapılan yürüyüşte salgılanan hormonlar ile zihniniz zamanla daha çok olumlu düşünmeye evrilecektir.

4.) Yürüyüş Sizi Doğaya Bağlar

Araştırmalar, yürüyüş yapmanın yani doğaya düzenli olarak bağlanmanın ruh halinizi geliştirebileceğini, stres, kaygı ve depresyonu azaltabileceğini göstermiştir.

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İlla havanın güneşli olmasını beklemeyin. Yürüyüşte cildinizdeki rüzgarı ve yağmurun tadını çıkarın. Doğa içinde olmak ve zihnimizi olumlu düşüncelere odaklamak; bize kim olduğumuzu, yaptıklarımızı ve daha küçük sorunlarımızın büyütülmeyecek derecede olduklarını görmemize izin verebilir.

5.) Yeni Bir Bakış Açısı Sağlar

İster ormanlık alanlarda isterse de şehir içerisinde olsun yürüyüş, sizi rahatsız eden her konudan uzaklaştırır ve hem fiziksel hem de zihinsel bir mesafe kazandırır. Aklınıza gelen düşüncelere yeni bir bakış açısından bakmanızı sağlar. Yürüyüş sırasında özgürsünüzdür. Yürüyüş sonrasında da geri döndüğünüzde daha sakin, net ve yeniden başlamaya hazır olduğunuzu hissedersiniz.

Meditasyon yapmayı düşünüyorsanız ve çeşitlerini araştırıyorsanız, pratik olanların yanı sıra yürüyüş meditasyonunu da hayatınıza dahil etmenizi öneririz. Zihinsel tazelenmenin yanı sıra hareketin getirdiği bir fiziksel sağlıktan da faydalanırsınız. Peki, siz yalnız olarak yürüyüş yapmayı seviyor musunuz? Görüşlerinizi bize aşağıdan yazabilirsiniz.

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