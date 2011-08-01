Yeşil Çay Nedir? Nasıl Hazırlanır? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Yeşil çay, Camellia sinensis ağacının yapraklarından elde edilerek üretilen bir çay türüdür. Günümüzde fazlasıyla rağbet gören yeşil çay, bayanların en çok tercih ettiği bitkisel çaylardan biridir. Özellikle zayıflama konusunda bayanların bir numaralı bitkisi olarak görülmektedir. Yeşil çayın faydaları saymakla bitmemekle birlikte birçok çeşidi vardır. Ama genel olarak bizler ikiye ayırabiliriz: Japon yeşil çayı ve Çin yeşil çayı. Bunlar da kendi içerisinde çeşitli türlere ayrılırlar.

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Yeşil çayın tarihçesi M.Ö. 3000’li yıllara dayanmaktadır. Bilinen hikâyeye göre Çin imparatorunun önünde kaynayan suya bir yeşil çay yaprağı düşer, dikkatlerini çeken bu durum üzerine bu suyu içerler ve tadı birçok kişinin hoşuna gider, bu şekilde de kullanılmaya başlanır.

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Her şeyde olduğu gibi yeşil çayında belli bir kullanım dozu vardır. Günde bir-iki fincan yeşil çaydan fazlasının tüketilmemesi gerekir. Günlük bir fincan yeşil çayı alışkanlık haline getirmek bizler için fazlasıyla iyi olacaktır. Özellikle yeşil çayla zayıflamak isteyenler bunu alışkanlık haline getirebilirler. Özellikle diyet yapan bayanların bir numaralı bitkisel çayıdır.

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Yeşil Çay Nasıl Hazırlanır?

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Yeşil çay nasıl kullanılır? diyorsanız, öncelikle bir fincan için bir çay kaşığı kurutulmuş yeşil çayı, bir buçuk fincan kaynamış suyun içine koyup demleme haline bırakın. 2 ila 5 dakika arasında demlemeye bırakabilirsiniz. Ama şunu unutmayın; hazırladığınız bitkisel çayların bazılarını suyla birlikte kaynatmayın. Bu çoğu bitkisel çayın yapımında yapılan büyük hatalardan biridir. Diğer bir tavsiye ise hazırladığınız yeşil çayı kaynar şekilde bardağa boşaltıp içmeyin. Cezvede 3-4 dakika beklettikten sonra tüketmeyi tercih edin.

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Yeşil Çayın Faydaları Nelerdir?

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Yeşil çay zayıflatır mı? soruları sorulabiliyor. Yeşil çayın zayıflama etkisinin olduğunu sanırsam çoğumuz biliyoruz ve bu sebepten ötürü fazlasıyla tüketiliyor. Yeşil çay, açlık hissini bastırır ve aynı zamanda bölgesel yağlanmalardan da kurtarır. Metabolizmayı hızlandırdığı için de zayıflamanıza fazlasıyla destek olacaktır. Tabi ki de şunu unutmamak gerekir zayıflamak için sadece yeşil çay yeterli değildir, aynı zamanda spor yapmak ve yediklerinize de dikkat etmeniz gerekir.

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Kanser tedavisinde de yeşil çayın önemi büyüktür. Yapılan araştırmalara göre günde 2 fincan yeşil çay tüketimi kanserin vücuttaki gelişimini engellediği ortaya çıkmıştır. Çin de ve Japonya da yapılan araştırmalara göre yeşil çayın mide kanserini, akciğer kanserini, prostat ve pankreas kanserini engellediği ortaya çıkmıştır.

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Kolesterol tedavisinde de kullanıldığı ve faydasının olduğu bilinmektedir. Damar tıkanıklığına yol açan LDL kolesterolün birikmesine yeşil çay engel olmaktadır. Damar tıkanıklığı rahatsızlığınız var ise sizlerde rahatça bu çayı günlük doz miktarı ile kullanabilirsiniz.

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Yeşil çayın faydaları arasında sayılabilecek bir diğer madde de diş sağlığıdır. Diş yüzeylerinde oluşan plak ve mikropların oluşumunu yeşil çay sayesinde temizleyebilirsiniz. Bakterileri yok ettiği için de aynı zamanda diş etine de iyi gelmektedir.

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Cilt sağlığı için de faydaları saymakla bitmez. Güneş yanıklarına ve cilt kanserine iyi geldiği araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. UV ışınlarından cildi koruyarak güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Ve cilt kanserine yakalanma oranı yeşil çay tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha az rastlanıldığı bilinmektedir. Aynı zamanda sedef, akne, kepek gibi cilt rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir.

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Yeşil Çayın Yan Etkileri ve Zararları Nelerdir?

Gelelim bu faydalı bitkinin fazla kullanımında olacak yan etkilerine ve zararlarına:

Mide ülseri, böbrek ve karaciğer hastalıkları, psikolojik sorunları olan hastaların tüketmemeleri gerekmektedir.

Hamile ve emziren annelerin içmemeleri gerekmektedir.

Aşırı yeşil çay tüketiminden dolayı sinirlilik, uykusuzluk, çarpıntı, baş dönmesi gibi sorunlar oluşabilir.

tüketiminden dolayı sinirlilik, uykusuzluk, çarpıntı, baş dönmesi gibi sorunlar oluşabilir. Kafein içerdiğinden dolayı bazı kişilerde bulantı, kusma, iştah kaybına neden olabilir.

Kesinlikle çocuklarınıza yeşil çay içirmeyiniz.

Kafeinin yasaklandığı hastaların yeşil çaydan uzak olmaları gerekir.

Bazı ilaçları kullanıyorsanız eğer kesinlikle yeşil çay tüketmemeniz gerekir. Bu ilaçların bazıları şunlardır: Beta-lactam antibiyotikler, yüksek tansiyon ve kalp ilaçları, kan inceltici ilaçlar, kemoterapi ilaçları, doğum kontrol hapları, kalp ritmini düzenleyen ilaçlar vb. gibi ilaçları kullanıyorsanız eğer kesinlikle yeşil çay kullanmamalısınız.

Diyabet hastalığınız var ise yeşil çay kullanımına dikkat etmelisiniz. Ve fazla tüketmemelisiniz.

Fazla yeşil çay tüketimi , göz içerisindeki basıncı arttırdığı için buna dikkat etmelisiniz.

, göz içerisindeki basıncı arttırdığı için buna dikkat etmelisiniz. Kemik yapısını zayıflatan rahatsızlıklarınız varsa yeşil çay tüketimini doktorunuza başvurarak kullanınız.

Kafein fazlalığından dolayı zamanla sizi stresli, sersem ve üzüntü haline sokabilir, bu yüzden dikkatlice kullanınız.

Demir eksikliği sorununuz var ise kesinlikle yeşil çay içmeyiniz.

Yeşil çayın içerisine şeker koymadan kullanınız. Şekerli yeşil çay, pek uygun ve sağlıklı değildir.

Sizlerde eğer ki cilt sorunları, kilo problemleri, kolesterol vb. gibi rahatsızlıkları yaşıyorsanız yeşil çayı günlük doz miktarını aşmadan kullanabilirsiniz. Ama yukarıda saydığımız yeşil çayın faydaları ve zararları konusunu göz önünde bulundurarak kullanınız. Yeşil çayın saymakla bitmeyen yararlarını, zararlarını, yan etkilerini, çayın hazırlanışını sizlerle paylaştık. Umarım sizlere faydalı bir yazı olmuştur. Sağlıklı ve güzel günlere…