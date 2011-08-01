PhotoScape, ücretsiz sürümü ile, resim düzenleme konusunda müthiş bir uygulamadır diyebiliriz. Birçok işlevsel özelliği içerisinde barındıran bu uygulamayı kullanarak, resim parlaklaştırma nasıl yapılır? adım adım sizlerle paylaşmak istiyoruz. PhotoScape resim parlaklaştırma, resim parlaklığı ayarlama nasıl yapılır? dilerseniz hemen anlatmaya başlayalım.

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PhotoScape Resim Parlaklaştırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve sonrasında uygulama ana ekranında iken “Düzenleyici” bağlantısına tıklayalım.

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Akabinde ise bilgisayardan düzenlemek istediğimiz bir resim seçelim ve alt menüden, “Parlak, Renk” özelliğine tıklayalım. İlgili özelliği, doğrudan tıklayarak ya da yanındaki aşağı yön işaretine tıklayarak da kullanabiliriz. Her iki durumda da, iki farklı pencere açılacaktır.

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İlk pencereyi “Parlak, Renk” butonuna doğrudan tıklayarak açtığımızda, “Parlaklaştır” oranı ile resimlerimizin parlaklığını 1’den 100’e kadar ayarlayabilmemiz mümkündür.

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İkinci pencereye ise, “Parlak, Renk” özelliğinin yanındaki aşağı yön işaretine tıklayarak ulaşabiliriz. Akabinde ise, “Parlaklaştır” butonunun karşı penceresinde açılan “Düşük, Orta, Yüksek” derecelerini kullanarak resimleri parlaklaştırabiliriz.

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Her iki pencereyi de kullanarak, seçtiğimiz resme parlaklık uyguladığımızda sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. Resmin orijinal ve parlak efekt uygulanmış halini sizlerle de paylaşalım.

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Bu içeriğimizde sizlerle, PhotoScape resim parlaklaştırma nasıl yapılır? detaylarıyla aktarmaya çalıştık. Bilmeyen takipçiler için faydalı olmasını umuyoruz.