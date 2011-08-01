PhotoScape ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, sizlerle ücretsiz resim düzenleme programı olan PhotoScape ile resim koyulaştırma nasıl yapılır? adım adım paylaşıyor olacağız. PhotoScape’in ücretsiz sürümü, resim düzenleme konusunda bize birçok fayda sağlamaktadır. Bunlardan birisi de, resim koyulaştırma diyebiliriz. Peki, PhotoScape resim koyulaştırma nasıl yapılır? dilerseniz ilk adımdan başlayarak anlatmak istiyoruz.

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PhotoScape Resim Koyulaştırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle, PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve akabinde "Düzenleyici" bağlantısına tıklayalım.

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Bilgisayardan düzenlemek istediğimiz bir resim seçelim ve alt menü seçeneklerinden “Parlak, Renk” özelliğine tıklayalım. İlgili özelliği, direkt tıklayarak ya da yanındaki aşağı yön işaretine tıklayarak da kullanabilirsiniz. Her iki kullanımda iki ayrı pencere açılacaktır.

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Yani özelliği iki ayrı pencerede görüntüleyebiliriz. İlk pencere için “Parlak, Renk” butonuna doğrudan tıklayalım. İlk pencerede, “Koyulaştır” oranı ile resimlerin koyuluğunu 1’den 100’e kadar ayarlayabilmemiz mümkündür.

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İkinci pencerede ise, “Parlak, Renk” özelliğinin yanındaki aşağı yön işaretine tıkladıktan sonra “Koyulaştır” butonunun karşı penceresinde açılan “Düşük, Orta, Yüksek” derecelerini kullanarak resimleri koyulaştırabiliriz.

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Sonuç olarak seçtiğimiz resmin orijinal ve koyulaştırılmış halini sizlerle de paylaşalım. Hepsi bu kadar…

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Bu içeriğimizde, sizlerle PhotoScape resimleri koyulaştırma nasıl yapılır? detaylı olarak aktarmak istedik. Değerlendirmek isteyen takipçilerimiz için faydalı bir yazı olmasını umuyoruz.