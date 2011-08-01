PhotoScape uygulaması, resim düzenlemek için rahatlıkla kullanılabilen ücretsiz bir uygulamadır. Uygulamanın ücretli bir sürümü de var, ancak eğer basit arayüzlü resim düzenleme programına ihtiyaç duyuyor iseniz PhotoScape’in ücretsiz sürümü de işinize yarayacaktır. Bu içeriğimizde PhotoScape fotoğraf kırpma, resim kırpma nasıl yapılır? adım adım sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: PhotoScape Fotoğrafa Efekt Verme Nasıl Yapılır?

PhotoScape Fotoğraf - Resim Kırpma Nasıl Yapılır?

Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve "Düzenleyici" bağlantısını açalım.

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Sonrasında bir resim seçelim ve bu resmin alt kısmındaki menüden “Kırp” özelliğine tıklayalım.

Kırp özelliğine tıkladığımızda karşımıza birden fazla oranda kırpma yapma seçeneği çıkar. Sıklıkla kullanılan, "Serbestçe Kırp" seçeneğidir ancak dileyenler diğer oranları da kullanabilir.

Örneğin " Oran-Boyut’u ata " seçeneğini kullanarak resim üzerinde kırpma yapalım. İlgili özelliğe tıkladığımızda, karşımıza uzunluğunu ve yüksekliğini ayarlamamızı isteyen bir ekran çıkacaktır.

" seçeneğini kullanarak resim üzerinde kırpma yapalım. İlgili özelliğe tıkladığımızda, karşımıza uzunluğunu ve yüksekliğini ayarlamamızı isteyen bir ekran çıkacaktır. Resmin hangi boyutlarda olmasını istiyor iseniz bir değer girin. Örneğin biz uzunluğa 840, yüksekliğe ise 550 değerini yazdık.

Biz değerleri yazdıktan sonra resim üzerinde, otomatik olarak girdiğimiz oran boyutunda bir kırpma aracı oluşacaktır. Kırp seçeneğine tıklayarak resmi kırpabiliriz.

Resmi kırptıktan sonra, resmin hangi boyut oranında olduğunu görebilmek için resmin altındaki Foto 840x550 yazısını kontrol edebilirsiniz. Resmi, son olarak kaydetmek için "Kaydet" butonuna tıklamanız yeterli.

Ancak en kolay yöntem Serbestçe Kırp özelliğidir. Fare ile kırpma aracını resmin dilediğiniz kısmında sürükleyerek serbest kırpma yapabilirsiniz.

yapabilirsiniz. Siz fareyi sürükledikçe, resmin altındaki w:541 h:314 boyut oranı değişecektir, bu kısmı takip ederek resim üzerinde kırpma yapabilirsiniz.

Daha sonrasında Kırp butonuna basıp Kaydet butonu ile de resmi kaydetmeniz yeterli.

PhotoScape fotoğraf kırpma nasıl yapılır? bu içeriğimizde sizlerle bu konuyla ilgili adımları paylaşmaya çalıştık. Faydalı bir konu olmasını umuyoruz. Uygulama ile ilgili merak ettikleriniz var ise, bizlere yorum alanından sorularınızı iletebilirsiniz.