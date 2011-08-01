PhotoScape uygulaması, ücretsiz bir şekilde fotoğraf düzenlemeye izin veren ve kullanımı oldukça kolay olan pratik bir resim düzenleme uygulamasıdır diyebiliriz. PhotoScape ücretsiz sürümünü kullanarak, resimlerinizi düzenleyebilir, efekt verebilir ve resimler üzerinde daha birçok işlem yapabilirsiniz. Bu içeriğimizde ise PhotoScape fotoğrafa efekt verme nasıl yapılır? bu konuyu sizlerle adım adım paylaşıyor olacağız.

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PhotoScape Fotoğrafa Efekt Verme Nasıl Yapılır?

Öncelikle ücretsiz PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve ana ekranda iken "Düzenleyici" bağlantısına tıklayalım.

Efekt vermek istediğimiz bir resmi seçelim .

. Sonrasında ise alt menüden “Film Efekti” bağlantısına tıklayalım.

Film efekti bağlantısı ile birlikte açılan efekt seçenekleri kısmından dilediğiniz efekti seçebilirsiniz.

kısmından dilediğiniz efekti seçebilirsiniz. Efektleri dener iken, sağ kısımda, seçtiğiniz görselin üzerinde efektlerin nasıl durduğuna bakarak daha kolay seçim yapabilirsiniz.

Efektlerin yoğunluğunu artırmak ya da azaltmak için efektlerin alt kısmındaki Düşük - Orta - Yüksek seçeneklerini kullanabilirsiniz.

PhotoScape fotoğrafa efekt verme nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi. Fotoğraf düzenlemek isteyen ancak ücretsiz bir program arayanlar için, faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.