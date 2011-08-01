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PhotoScape X ile Işık Efekti Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:55 - Tarih: 18 Ocak 2022 - Yorum: 0

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PhotoScape X ile Işık Efekti Ekleme Nasıl Yapılır?PhotoScape X ile ilgili olarak önceki içeriklerimizde ok işareti eklemek ve kırpma işlemi gibi faydalı konulara yer vermiş idik. Ayrıca çıkartma eklemek ve bulanıklaştırma yapımı gibi konu başlıklarına da yer verdik. Bugün ise sizler için, photoscape x ışık efekti eklemek nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmak istiyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek, fotoğraflara ışık efekti verebilirsiniz.

AYRICA: PhotoScape X ile Fotoğrafa Çerçeve Ekleme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Işık Efekti Ekleme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Işık Efekti Eklemek

1) Öncelikle ilgili programa giriş yapalım.

PhotoScape X ile Işık Efekti Ekleme 1

2) Editor > Open ile ilgili fotoğrafı açıyoruz.

PhotoScape X ile Işık Efekti Ekleme 2

3) Sağ üst menüdeki Light butonuna tıklayalım.

PhotoScape X ile Işık Efekti Ekleme 3

4) Dilediğimiz bir ışık efektini seçiyoruz.

PhotoScape X ile Işık Efekti Ekleme 4

5) Apply butonuna tıklayarak işlemi onaylayalım.

PhotoScape X ile Işık Efekti Ekleme 5

6) Örnek sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.

PhotoScape X ile Işık Efekti Ekleme 6

Bu içeriğimizde sizlere, photoscape x ışık efekti ekleme işlemi ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Onlarca ışık efekti ile dilediğiniz fotoğraflara bu yönde ekleme sağlayabilirsiniz. Faydalı bir anlatım olmasını diliyoruz.


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