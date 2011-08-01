PhotoScape X ile ilgili yararlı bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle, PhotoScape fotoğrafa çerçeve ekleme nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. PhotoScape ile dilediğiniz bir fotoğrafa, onlarca çerçeve arasından seçim yaparak, ilgi çekici ve farklı çerçeveler eklemeyi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki örnek adımları izleyerek, bu yönde kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz.

AYRICA: PhotoScape X ile Yazıya Arka Plan Ekleme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Fotoğrafa Çerçeve Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle programı açalım ve ilgili fotoğrafı seçelim.

2) Sağ üst menüde yer alan Frame butonuna tıklayalım.

3) Dilediğimiz, beğendiğimiz bir çerçeveyi seçelim.

4) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.