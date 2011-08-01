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PhotoScape X ile Fotoğrafa Çerçeve Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 26 Mayıs 2021 - Yorum: 0

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PhotoScape X ile Fotoğrafa Çerçeve Ekleme Nasıl Yapılır?PhotoScape X ile ilgili yararlı bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle, PhotoScape fotoğrafa çerçeve ekleme nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. PhotoScape ile dilediğiniz bir fotoğrafa, onlarca çerçeve arasından seçim yaparak, ilgi çekici ve farklı çerçeveler eklemeyi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki örnek adımları izleyerek, bu yönde kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz.

AYRICA: PhotoScape X ile Yazıya Arka Plan Ekleme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Fotoğrafa Çerçeve Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle programı açalım ve ilgili fotoğrafı seçelim.

PhotoScape X ile Fotoğrafa Çerçeve Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Sağ üst menüde yer alan Frame butonuna tıklayalım.

PhotoScape X ile Fotoğrafa Çerçeve Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Dilediğimiz, beğendiğimiz bir çerçeveyi seçelim.

PhotoScape X ile Fotoğrafa Çerçeve Ekleme Nasıl Yapılır?

4) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.

PhotoScape X ile Fotoğrafa Çerçeve Ekleme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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