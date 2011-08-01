PhotoScape X gerçekten birçok pratik ve faydalı özelliğe sahip. Örneğin, yazıya arka plan eklemek için ek bir layer (katman) oluşturmanıza hiç gerek yoktur. Elbette bu şekilde de yapılabilir. Ancak PhotoScape yazıya arka plan ekleme işlemi, yalnızca bir seçeneği aktive etmek ile de mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki örnek adımlar doğrultusunda siz de, dilediğiniz yazıya arka plan ekleyebilir ve ayrıca ilgili arka planın rengini de kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

AYRICA: PhotoScape X ile Yazıya Gölge Ekleme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Yazıya Arka Plan Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle boş bir sayfa oluşturalım.

2) Sağ üst menüdeki Insert adlı butona tıklayalım.

3) Açılan seçeneklerdeki Text adlı butona da tıklıyoruz.

4) İstediğimizi yazıyı yazmaya başlayabiliriz.

5) Sağ menüdeki Background adlı seçeneği seçelim.

6) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.