PhotoScape X uygulamasına yönelik kaleme aldığımız bir önceki içeriğimizde, bulanıklaştırma nasıl yapılır, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizlere, photoscape x çıkartma ekleme nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi paylaşacağız. Dilediğiniz resimlere sticker yani çıkartma eklemek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: PhotoScape X ile Eski Fotoğraf Efekti Verme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Çıkartma Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle programa giriş yapalım.

2) Akabinde sağ üstte yer alan Insert butonuna tıklıyoruz.

3) Sonra ise açılan seçeneklerdeki Sticker sekmesine geçiş yapalım.

4) Dilediğimiz çıkartmaya tıklayarak ekleme işlemini tamamlayabiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, photoscape x çıkartma eklemek nasıl yapılıyor, bu konuya yönelik bilgi aktardık. Birbirinden güzel ve özgün çıkartmaları kullanmak adına yukarıdaki yönergeleri izlemeniz yeterlidir.