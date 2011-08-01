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PhotoScape X ile Çıkartma Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:08 - Tarih: 17 Ocak 2022 - Yorum: 0

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PhotoScape X ile Çıkartma Ekleme Nasıl Yapılır?PhotoScape X uygulamasına yönelik kaleme aldığımız bir önceki içeriğimizde, bulanıklaştırma nasıl yapılır, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizlere, photoscape x çıkartma ekleme nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi paylaşacağız. Dilediğiniz resimlere sticker yani çıkartma eklemek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: PhotoScape X ile Eski Fotoğraf Efekti Verme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Çıkartma Ekleme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Çıkartma Eklemek

1) Öncelikle programa giriş yapalım.

PhotoScape X ile Çıkartma Ekleme 1

2) Akabinde sağ üstte yer alan Insert butonuna tıklıyoruz.

PhotoScape X ile Çıkartma Ekleme 2

3) Sonra ise açılan seçeneklerdeki Sticker sekmesine geçiş yapalım.

PhotoScape X ile Çıkartma Ekleme 3

4) Dilediğimiz çıkartmaya tıklayarak ekleme işlemini tamamlayabiliriz.

PhotoScape X ile Çıkartma Ekleme 4

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, photoscape x çıkartma eklemek nasıl yapılıyor, bu konuya yönelik bilgi aktardık. Birbirinden güzel ve özgün çıkartmaları kullanmak adına yukarıdaki yönergeleri izlemeniz yeterlidir.


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