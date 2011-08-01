Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

PhotoScape X ile Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 06:15 - Tarih: 17 Ocak 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


PhotoScape X ile Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?En az Photoshop kadar güçlü özelliklere sahip ve ücretli bir uygulama olan PhotoScape X ile ilgili içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ise sizlere, photoscape x bulanıklaştırma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Yalnızca birkaç tıklama ile bir resimdeki dilediğiniz alanı bulanıklaştırmak isteyebilirsiniz. Bu işlem için, hemen aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: PhotoScape X ile Eski Fotoğraf Efekti Verme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Bulanıklaştırmak

1) Öncelikle ilgili programa giriş yapıyoruz. Akabinde Editor > Open bağlantısına da tıklayarak dilediğimiz bir fotoğrafı açıyoruz.

PhotoScape X ile Bulanıklaştırma 1

2) Sağ üst menüdeki Tools butonuna tıklıyoruz.

PhotoScape X ile Bulanıklaştırma 2

3) Buradaki Blur adlı seçeneğe tıklayalım.

PhotoScape X ile Bulanıklaştırma 3

4) Bulanıklaştırmak istediğimiz alanı seçmemiz yeterli olacaktır.

PhotoScape X ile Bulanıklaştırma 4

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, photoscape x bulanıklaştırma nasıl oluyor, bu konu ile ilgili bilgi aktarımı sağlamış olduk. Yukarıdaki adımları izleyip, uygulayarak kolaylıkla bulanıklaştırma özelliğini kullanıp, aksiyon alabilirsiniz. Bir başka PhotoScape X içeriğimizde ise görüşmek üzere.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık