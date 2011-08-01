En az Photoshop kadar güçlü özelliklere sahip ve ücretli bir uygulama olan PhotoScape X ile ilgili içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ise sizlere, photoscape x bulanıklaştırma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Yalnızca birkaç tıklama ile bir resimdeki dilediğiniz alanı bulanıklaştırmak isteyebilirsiniz. Bu işlem için, hemen aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: PhotoScape X ile Eski Fotoğraf Efekti Verme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili programa giriş yapıyoruz. Akabinde Editor > Open bağlantısına da tıklayarak dilediğimiz bir fotoğrafı açıyoruz.

2) Sağ üst menüdeki Tools butonuna tıklıyoruz.

3) Buradaki Blur adlı seçeneğe tıklayalım.

4) Bulanıklaştırmak istediğimiz alanı seçmemiz yeterli olacaktır.

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, photoscape x bulanıklaştırma nasıl oluyor, bu konu ile ilgili bilgi aktarımı sağlamış olduk. Yukarıdaki adımları izleyip, uygulayarak kolaylıkla bulanıklaştırma özelliğini kullanıp, aksiyon alabilirsiniz. Bir başka PhotoScape X içeriğimizde ise görüşmek üzere.