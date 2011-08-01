PhotoScape X ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle, PhotoScape eski fotoğraf efekti verme nasıl oluyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunmak istiyoruz. Elinizdeki yeni çekilmiş fotoğraflara, dilerseniz eski fotoğraf efekti vererek, daha farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: PhotoScape X ile Fotoğrafa Kenarlık Ekleme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Eski Fotoğraf Efekti Verme Nasıl Yapılır?

1) Programı açalım ve ilgili fotoğrafı seçelim.

2) Film > Old Photos butonuna tıklıyoruz.

3) Dilediğimiz bir efekti seçelim.

4) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.