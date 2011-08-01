PhotoScape X ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, fotoğrafa çerçeve ekleme hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş idik. Bugün ise, PhotoScape fotoğrafa kenarlık ekleme nasıl oluyor, dilerseniz bu yönde bilgi verelim. Böylelikle, dilediğiniz fotoğrafa birkaç tıklama ile kenarlık (border) ekleyebileceğiniz gibi, ilgili kenarlığın görünümünü, rengini, boyutunu v.b. değiştirebiliyorsunuz. Aşağıdaki örnek adımları izleyerek, siz de bu yönde kolaylıkla işlem gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: PhotoScape X ile Yazıya Arka Plan Ekleme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Fotoğrafa Kenarlık Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle programı açalım ve ilgili fotoğrafı seçelim.

2) Sağ menüdeki Transformations sekmesine tıklayalım.

3) Border Line adlı butona tıklıyoruz.

4) Akabinde Apply butonu ile işlemleri onaylayalım.

5) Örnek sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.