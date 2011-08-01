PhotoScape X ile ilgili faydalı konular işlemeye devam ediyoruz. Şimdi ise sizler için, photoscape x ok işareti ekleme nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi paylaşmak istiyoruz. Dilediğiniz bir fotoğraftaki bir nesneye veya bir insana dikkat çekmek, onu göstermek için ok işareti eklemek isteyebilirsiniz. Bu özellik ise PhotoScape X'de mevcut durumda. Aşağıdaki adımları izleyerek, aksiyon alabilirsiniz.

AYRICA: PhotoScape X ile Fotoğrafa Kenarlık Ekleme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Ok İşareti Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Editor > Open ile ilgili fotoğrafı açıyoruz.

2) Akabinde Insert adlı butona tıklayalım.

3) Açılan seçeneklerdeki Arrow seçeneğine tıklayalım.

4) İlgili ok işaretini mouse imlecinin yardımı ile ekleyebilirsiniz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile birlikte, photoscape x ok işareti eklemek nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Sizler de ok işareti eklemek için farklı uygulamalar kullanmak yerine, direkt PhotoScape X ile bu yönde ilgili işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bir başka benzer içeriğimizde ise görüşmek üzere.