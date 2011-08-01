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PhotoScape Fotoğraf - Resim Üzerine Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 11:24 - Tarih: 28 Ocak 2023 - Yorum: 0

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PhotoScapeGünümüzde fotoğraf ya da resim üzerine yazı yazmak, özellikle sosyal medya hesaplarında belirli bir kitleye hitap etmek isteyen kullanıcılar için önem arz ediyor. Bu bağlamda birçok ücretli resim düzenleme programı kullanılıyor ancak PhotoScape uygulaması ücretsiz olarak da birçok ihtiyacı karşılayabilen bir uygulama. Hem ücretsiz hem de reklamsız bir uygulama. Yani bu uygulamayı gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Bu içeriğimizde PhotoScape resim üzerine yazı yazma nasıl yapılır? adım adım sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: PhotoScape Fotoğrafa Efekt Verme Nasıl Yapılır?

PhotoScape Fotoğraf - Resim Üzerine Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve "Düzenleyici" bağlantısına tıklayalım.
PhotoScape Düzenleyici Alanı Acma
  • Akabinde ise üzerine yazı yazmak istediğimiz bir resim seçelim.
  • Resmi seçtikten sonra alt menüden “Nesne” yazısına tıklayalım.
PhotoScape Fotoğraf - Resim Üzerine Yazı Yazma Nasıl Yapılır? - 1
  • Nesne yazısı ile birlikte açılan düzenleme menüsünde, metin yazma aracı olan T harf ikonuna tıklayalım.
PhotoScape Fotoğraf - Resim Üzerine Yazı Yazma Nasıl Yapılır? - 2
  • Metin yazma aracına tıkladığımızda, karşımıza aşağıdaki gibi bir işlem penceresi çıkacaktır. Kutucuğun içerisine resim üzerine yazmak istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz.
  • Kırmızı olarak işaretlediğimiz yerlerde, metnin yazı tipini ve rengini değiştirebilirsiniz.
PhotoScape Fotoğraf - Resim Üzerine Yazı Yazma Nasıl Yapılır? - 3
  • Metninizi yazdıktan ve rengi ile yazı tipini ayarladıktan sonra metni, resmin dilediğiniz konumuna fare ile sürükleyip bırakabilirsiniz.
  • Akabinde ise "Kaydet" butonuna tıklayarak hazırladığınız resmi kaydedebilirsiniz.
PhotoScape Fotoğraf - Resim Üzerine Yazı Yazma Nasıl Yapılır? - 4

PhotoScape resim üzerine yazı yazma nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi. Değerlendirmek isteyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

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