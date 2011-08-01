Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

PhotoScape Resim Birleştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 09:48 - Tarih: 31 Ocak 2023 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


PhotoScapePhotoScape ile ilgili faydalı olmasını arzu ettiğimiz içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde PhotoScape resim birleştirme nasıl yapılır? bu konuyla ilgili adımları sizlere aktarmaya çalışacağız. PhotoScape ücretsiz bir uygulama olarak karşımıza çıksa da, elbette dilerseniz ücretli sürümü de var, ancak basit resim düzenleme işlemleri için ücretsiz PhotoScape uygulamasının işinize yarayacağınızı söyleyebiliriz.

AYRICA: PhotoScape Fotoğraf - Resim Kırpma Nasıl Yapılır?

PhotoScape Resim Birleştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve akabinde "Birleştirme" bağlantısını açalım.

AYRICA: PhotoScape Fotoğrafa Efekt Verme Nasıl Yapılır?

PhotoScape Birleştirme Sayfası

AYRICA: PhotoScape Fotoğraf - Resim Üzerine Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

  • Birleştirme ekranında, birleştirmek istediğiniz sol kısımdaki resimleri “Fotoğrafını buraya bırak” kısmına tek tek sürükleyelim.

AYRICA: PhotoScape Resimler Nasıl Siyah Beyaz Yapılır?

PhotoScape Resim Birleştirme Nasıl Yapılır? - 1
  • Resimleri sürüklediğimizde, resimlerin hepsi alt alta yüklenir ve eklemiş olduğunuz bütün resimleri üst kısımda görebilirsiniz. Resimlerin sıralamasını değiştirmek için fare ile seçtiğiniz bir resmi sağa ya da sola sürükleyebilirsiniz. Dilediğiniz bir resmi kaldırmak isterseniz eğer, ilgili resmi seçip, hemen sağ taraftaki kırmızı çarpı (X) işaretine tıklayabilirsiniz.
PhotoScape Resim Birleştirme Nasıl Yapılır? - 2
  • Resimleri boş alana bıraktıktan sonra, sağ menüden resimlere “Aşağı - Yan - Döşe” seçenekleri ile birleştirme stili uygulayabiliriz.
  • Eklediğimiz dört resmin arasına “Resim Aralıkları” kısmıyla boş alanlar ekleyebilir sonrasında ise “Marj rengi” ile eklediğimiz o boş alanları renklendirebiliriz.
PhotoScape Resim Birleştirme Nasıl Yapılır? - 3
  • Örneğin “Döşe” seçeneğini seçelim ve resim aralıkları ekleyerek, eklediğimiz resim aralığına bir renk verelim.
PhotoScape Resim Birleştirme Nasıl Yapılır? - 4
  • Daha sonra "Kaydet" seçeneği ile resmimizi kaydedebiliriz. Bütün işlemler bu kadar.

    PhotoScape resim birleştirme nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekildeydi. Değerlendirmek isteyen kullanıcılar için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz. PhotoScape uygulaması ile ilgili merak ettiğiniz sorularınız var ise, yorum alanından bizlere iletebilirsiniz.


    1. Yorum bulunmamaktadır.

    Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

    Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
    Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
    Yazı Etiketleri
    Yukarı Çık