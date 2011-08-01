PhotoScape ücretsiz resim düzenleme olanağı tanıyan, kullanımı kolay oldukça pratik bir resim düzenleme uygulamasıdır. Uygulamada işinize yarayacak birçok özellik bulunur. Bu özelliklerden bir tanesi de, resimleri siyah beyaz yapma özelliğidir. Bu içeriğimizde sizler için, PhotoScape resimler nasıl siyah beyaz yapılır? uygulamalı olarak adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: PhotoScape Fotoğraf - Resim Kırpma Nasıl Yapılır?

PhotoScape Resimler Nasıl Siyah Beyaz Yapılır?

Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve "Düzenleyici" bağlantısını açalım.

AYRICA: PhotoScape Fotoğrafa Efekt Verme Nasıl Yapılır?

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Siyah beyaz yapmak istediğimiz renkli bir resim seçelim ve ardından "Film Efekti" özelliğine tıklayalım.

Film efekti kısmında, efektlerin en altında " Griskala " adlı özelliği işaretleyelim.

" adlı özelliği işaretleyelim. Bu kısımda, siyah-gri ton efektlerinden dilediğinizi seçerek resmi siyah beyaz yapabilirsiniz.

Efektin yoğunluğunu artırmak ya da azaltmak için Düşük - Orta - Yüksek seçeneklerini işaretleyebilirsiniz.

Dilerseniz, resminizi siyah beyaz yapabilmek için, kırmızı çerçeve içerisine aldığımız efekt butonlarını da kullanabilirsiniz.

Efekt butonlarından bir tanesini seçerek resme uyguladığımızda sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

PhotoScape resimler nasıl siyah beyaz yapılır? sorusu ile ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi. Sizler için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.