Ücretsiz resim düzenleme programı olan PhotoScape ile neredeyse birçok ücretsiz uygulamada göremeyeceğiniz özellikler bulunuyor. Bu özelliklerden birisi ise resimlerle kolaj yapmak. Bu içeriğimizde biz de sizlerle, PhotoScape resim kolajı nasıl yapılır? adım adım paylaşmak istiyoruz.

AYRICA: PhotoScape Fotoğraf - Resim Keskinleştirme Nasıl Yapılır?

PhotoScape Resim Kolajı Nasıl Yapılır?

Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve akabinde ise "Sayfa" bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: PhotoScape Resim Birleştirme Nasıl Yapılır?

AYRICA: PhotoScape Resimler Nasıl Siyah Beyaz Yapılır?

Sayfa ekranında, sağ menüde resimler için kolaj stilleri görüntülenecektir. Bu kolaj stillerinden bir tanesini seçelim.

görüntülenecektir. Bu kolaj stillerinden bir tanesini seçelim. Seçtiğiniz kolaj boyutu küçük gelebilir, bu nedenle “kolaj boyutu ayarları” yazdığımız kısımdan kolaj stilinin boyut ayarlarına dilediğimiz bir değer girelim.

AYRICA: PhotoScape Fotoğraf - Resim Kırpma Nasıl Yapılır?

AYRICA: PhotoScape Fotoğrafa Efekt Verme Nasıl Yapılır?

Akabinde sol kısımdaki resim klasöründen, kolajdaki yerlere resimleri sürükleyerek ekleyelim.

AYRICA: PhotoScape Fotoğraf - Resim Üzerine Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Resimleri ekledikten sonra, sağ menüde " Marj " yazan kısımdan resim aralıklarını artıralım ve Arkaplan kısmından da bu alanlara bir renk verelim.

" yazan kısımdan resim aralıklarını artıralım ve kısmından da bu alanlara bir renk verelim. Son olarak ise, kolaj resmimizi Kaydet butonuna tıklayarak kaydedebiliriz ya da Düzenle bağlantısına tıklayarak, kolaj üzerinde düzenlemeler vb. yapabiliriz. Örneğin yazı ekleme, efekt ekleme gibi.

PhotoScape resim kolajı nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi. Değerlendirmeyi düşünenler için faydalı bir yazı olmasını umuyoruz.