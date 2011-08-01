PhotoScape uygulaması ile resimler üzerinde birçok düzenlemeler yapabiliriz. Üstelik uygulamanın ücretsiz sürümü, oldukça pratik ve Türkçe arayüzü ile birlikte, kullanımı oldukça da kolay. Bu içeriğimizde ise, PhotoScape fotoğraf - resim keskinleştirme nasıl yapılır? bu konudan bahsediyor olacağız.
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PhotoScape Fotoğraf - Resim Keskinleştirme Nasıl Yapılır?
- Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve "Düzenleyici" bağlantısını açalım.
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- Sonrasında bir resim seçelim ve resmin altındaki menüden "Keskinlik" bağlantısına tıklayalım.
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- Keskinlik bağlantısına tıkladığımızda, 1’den 13’e kadar keskinlik dereceleri çıkacaktır. Bu derecelerden birisini seçerek, resim üzerinde keskinlik uygulayabilirsiniz.
- Derecelerden birisi seçerek, resmimize keskinlik uygulayalım. Bütün işlemler bu kadar.
PhotoScape fotoğraf - resim keskinleştirme nasıl yapılır? bu sorunun cevaplarını sizlerle paylaştık. Değerlendirmeyi düşünenler için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.
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