PhotoScape uygulaması ile resimler üzerinde birçok düzenlemeler yapabiliriz. Üstelik uygulamanın ücretsiz sürümü, oldukça pratik ve Türkçe arayüzü ile birlikte, kullanımı oldukça da kolay. Bu içeriğimizde ise, PhotoScape fotoğraf - resim keskinleştirme nasıl yapılır? bu konudan bahsediyor olacağız.

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PhotoScape Fotoğraf - Resim Keskinleştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve "Düzenleyici" bağlantısını açalım.

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Sonrasında bir resim seçelim ve resmin altındaki menüden "Keskinlik" bağlantısına tıklayalım.

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Keskinlik bağlantısına tıkladığımızda, 1’den 13’e kadar keskinlik dereceleri çıkacaktır. Bu derecelerden birisini seçerek, resim üzerinde keskinlik uygulayabilirsiniz.

Derecelerden birisi seçerek, resmimize keskinlik uygulayalım. Bütün işlemler bu kadar.

PhotoScape fotoğraf - resim keskinleştirme nasıl yapılır? bu sorunun cevaplarını sizlerle paylaştık. Değerlendirmeyi düşünenler için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.