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PhotoScape Fotoğraf - Resim Keskinleştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 10:00 - Tarih: 01 Şubat 2023 - Yorum: 0

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PhotoScapePhotoScape uygulaması ile resimler üzerinde birçok düzenlemeler yapabiliriz. Üstelik uygulamanın ücretsiz sürümü, oldukça pratik ve Türkçe arayüzü ile birlikte, kullanımı oldukça da kolay. Bu içeriğimizde ise, PhotoScape fotoğraf - resim keskinleştirme nasıl yapılır? bu konudan bahsediyor olacağız.

AYRICA: PhotoScape Resim Birleştirme Nasıl Yapılır?

PhotoScape Fotoğraf - Resim Keskinleştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve "Düzenleyici" bağlantısını açalım.

AYRICA: PhotoScape Resimler Nasıl Siyah Beyaz Yapılır?

PhotoScape Düzenleyici Alanı Acma

AYRICA: PhotoScape Fotoğraf - Resim Kırpma Nasıl Yapılır?

  • Sonrasında bir resim seçelim ve resmin altındaki menüden "Keskinlik" bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: PhotoScape Fotoğrafa Efekt Verme Nasıl Yapılır?

PhotoScape Fotoğraf - Resim Keskinleştirme Nasıl Yapılır? - 1

AYRICA: PhotoScape Fotoğraf - Resim Üzerine Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

  • Keskinlik bağlantısına tıkladığımızda, 1’den 13’e kadar keskinlik dereceleri çıkacaktır. Bu derecelerden birisini seçerek, resim üzerinde keskinlik uygulayabilirsiniz.
PhotoScape Fotoğraf - Resim Keskinleştirme Nasıl Yapılır? - 2
  • Derecelerden birisi seçerek, resmimize keskinlik uygulayalım. Bütün işlemler bu kadar.
PhotoScape Fotoğraf - Resim Keskinleştirme Nasıl Yapılır? - 3

PhotoScape fotoğraf - resim keskinleştirme nasıl yapılır? bu sorunun cevaplarını sizlerle paylaştık. Değerlendirmeyi düşünenler için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.


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