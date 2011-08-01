PhotoScape ücretsiz resim düzenleme programı ile ilgili içeriklerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, PhotoScape resimleri ters çevirme nasıl yapılır? adım adım yapmanız gerekenleri paylaşacağız. PhotoScape uygulamasında, resimleri tersine çevirebilmeniz mümkündür. Çoğu zaman resim düzenlerken, aslında görsel sağ tarafta ya da sol tarafta olsa daha iyi olurdu gibi bir düşünceyle resimleri ters çevirmek isteriz. Resimlerinizi PhotoScape ile ters çevirerek düzenleyebilirsiniz. Dilerseniz, tam olarak neyden bahsettiğimizi anlatmak istiyoruz.

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PhotoScape Resimleri Ters Çevirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve "Düzenleyici" bağlantısına tıklayalım.

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Akabinde bir görsel seçelim ve hemen alt menüden, kırmızı ile işaretlediğimiz “Ayna” ikonuna tıklayalım.

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Ayna ikonu, resmi aynadaki görünümüne yani tersine çevirecektir. Örnek bir görünüm ise hemen aşağıda olacak. Her şey bu kadar…

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PhotoScape resmi tersine çevirme nasıl yapılır? bu içeriğimizde sizlerle bu konuda izleyeceğiniz adımları paylaştık. Ücretsiz resim düzenleme programı PhotoScape ile birçok işlevsel düzenleme yapabilmeniz mümkündür, aklınızın bir köşesinde bulunsun.