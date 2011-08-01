PhotoScape ile ilgili içeriklerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, PhotoScape resimlere antika efekti verme nasıl yapılır? sizlerle bu konuyla ilgili adımları paylaşıyor olacağız. PhotoScape uygulaması, birçok işlevsel özelliği içerisinde barındırıyor. Resimlere çeşitli efektler ve filtreler vermek için ücretli resim düzenleme programlarına ihtiyaç duymadan da, PhotoScape kullanarak bunu yapabilirsiniz. Dilerseniz, hemen anlatmaya başlamak istiyoruz.

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PhotoScape Resimlere Antika Efekti Verme Nasıl Yapılır?

İlk adım olarak, PhotoScape uygulamasını açalım ve "Düzenleyici" bağlantısına tıklayalım.

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AYRICA: PhotoScape Resim Birleştirme Nasıl Yapılır?

Akabinde, bir görsel seçelim ve alt menüden “Filtre” özelliğine tıklayalım.

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Filtre özelliğine tıkladığımızda, seçenekler arasından Antika Foto’yu bulalım ve karşı penceresinde açılan antika foto stillerinden dilediğimizi seçelim.

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Antika foto stillerinden iki tanesini seçerek görsele uyguladığımızda, sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

PhotoScape resimlere antika efekti verme nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi. Değerlendirmeyi düşünenler için faydalı bir yazı olmasını umut ediyoruz.