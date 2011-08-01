PhotoScape Süsleme Efektleri Verme Siyah Gölge Ekleme Nasıl Yapılır?

PhotoScape ile ilgili faydalı içeriklerimize devam ediyoruz. Bu yazımızda, PhotoScape resimlere süsleme efektleri verme nasıl yapılır? Resimlere nasıl siyah gölge eklenir? sizlerle takip edeceğiniz adımları paylaşıyor olacağız. PhotoScape ile görsel hazırlarken, işinize yarayabilecek birçok efekt özelliği bulunur. Bunlardan birisi ise süsleme efektidir. Süsleme efekti ile görsellerin belirli bölgelerine siyah gölgeler ekleyebilirsiniz. Dilerseniz anlatmaya başlayalım istiyoruz.

AYRICA: PhotoScape Resimlere Antika Efekti Verme Nasıl Yapılır?

PhotoScape Resimlere Süsleme Efektleri Verme Siyah Gölge Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve "Düzenleyici" bağlantısını açalım.

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AYRICA: PhotoScape Fotoğraf - Resim Keskinleştirme Nasıl Yapılır?

Akabinde, bir görsel seçelim ve hemen ardından alt menüdeki “Filtre” bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: PhotoScape Resim Birleştirme Nasıl Yapılır?

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Filtre ile birlikte açılan “Süsleme” karşı penceresinde 1’den 10’a kadar açılan derecelerden, herhangi birisini seçerek görsele uygulayabilirsiniz.

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AYRICA: PhotoScape Fotoğrafa Efekt Verme Nasıl Yapılır?

Örnek iki görünüm hemen aşağıda olacak.

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Bu içeriğimizde sizlerle, PhotoScape resimlere süsleme efekti verme, resimlere siyah gölgeler ekleme nasıl yapılır? sorularının cevaplarını paylaştık. Adımları takip ederek sizler de görsellerinize süsleme efekti verebilirsiniz. Değerlendirmek isteyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.