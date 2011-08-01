PhotoScape ile resim düzenlerken, resimlere birbirinden farklı stillerde çerçeve ekleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde PhotoScape resimlere çerçeve ekleme nasıl yapılır? sizlerle adım adım paylaşıyor olacağız. Bazen resim düzenler iken, görsellerimize çerçeve eklemek isteyebiliyoruz. Ücretsiz resim düzenleme programı olan PhotoScape, bu alanda çeşitli çerçeve modelleri ile oldukça pratik bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Dilerseniz, resimlerinize nasıl çerçeve ekleyebilirsiniz? anlatmaya başlayalım istiyoruz.

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PhotoScape Resimlere Çerçeve Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve "Düzenleyici" bağlantısına tıklayalım.

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Akabinde bir görsel seçelim ve alt menüden, "Çerçeve Yok" yazılı kısma tıklayalım.

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AYRICA: PhotoScape Fotoğraf - Resim Keskinleştirme Nasıl Yapılır?

Bu kısımda açılan, Çerçeve stillerinden dilediğiniz bir çerçeveyi seçebilirsiniz.

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Örnek iki çerçeve modeli ise aşağıda olacaktır. Bütün işlemler bu kadar…

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Bu içeriğimizde, PhotoScape resimlere çerçeve nasıl eklenir? bu sorunun cevabını paylaştık. Değerlendirmek isteyen takipçilerimiz için faydalı olmasını umuyoruz.