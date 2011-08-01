Özgüven Nasıl Kazanılır? Özgüven Kazanma Yolları

Birçok insan, özgüven eksikliğinden şikâyetçidir. Ancak, size güzel bir haberimiz var. Özgüven kazanmak kesinlikle mümkündür. Özgüven, özsaygı gibi önemli olguların birleşimi ile ortaya çıkan bir kavramdır. Dolayısı ile her insanda aynı seviyede olduğunu söylemek ise ne yazık ki mümkün değil. Fakat eğer ki sürekli olarak, "özgüven nasıl kazanılır," şeklinde soru işaretlerine sahip iseniz, endişeniz olmasın. Çünkü bu yönde atılacak adımlar ile psikolojik yapınızı daha olumlu kılabilir, kendinize olan güveninizi daha da artırabilmektesiniz. Bu içeriğimizde ise sizlerle, özgüven kazanmanın nasıl olabileceği, neler yapılması gerektiğine yönelik enformasyon (bilgi) aktarımında bulunuyor olacağız.

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Özgüven Nasıl Kazanılır? Özgüven Kazanmanın Yolları

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1) Spesifik Hedefler Belirleyin: Özgüven sahibi insanları inceleyecek olursanız, neredeyse hepsinin belirli bir hedefi, amacı olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden eğer ki özgüven eksikliği yaşadığınızı biliyorsanız veya hissediyorsanız, öncelikle kendinize bir hedef belirlemenizde fayda var. Çünkü bu hedeflerinizi gerçekleştirdikçe, sizin de başarabildiğinizi görüp, kendinize güveniniz daha da artacaktır. Bu hedeflerin çok ama çok yüksek olmasına da gerek yok.

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Yani bilhassa, ilgi alanınıza göre günlük hedefler belirleyebilirsiniz. Hatta bir TO-DO List yaparak, yani hedeflerinizi not alıp, yaptıkça da işaretleyerek, neleri düzenli ve zamanında yapabildiğinizi gözleriniz ile görmeniz, özgüven açısından size fayda sağlayacaktır.

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2) Giyiminize Dikkat Edin: Bir insanı, kıyafetindeki zerafet hemen farkı bir moda sokabilir. İşte bu yüzden, nasıl giyindiğinize dikkat etmelisiniz. Düzenli olarak bakımınıza dikkat edip, kendinize yakışan kıyafetler giymeniz beraberinde, nasıl hissedeceğinizi belirleyecek bir faktöre dönüşecektir. Bu demek, çok pahalı eşyalar satın almanız demek değildir. Yani kendinize yakışan bir kombin belirleyip, kendi tarzınızı oluşturmanız yeterli olacaktır.

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Ayrıca sürekli kıyafet almanıza da hiç gerek yok. Az ama öz diyebileceğimiz çerçevede kıyafetinizin olması, kendinize olan bakış açınızı değiştirebilir ve yaşadığınız özgüven eksikliğinden kurtulmanızı sağlayabilir.

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3) Her Zaman Dik Durmalısınız: Özgüveni düşük insanların, dik durmadığı yönünde bir algı vardır. Maalesef, bu algı yerine göre doğru olabiliyor. Özgüveni yüksek bir insan, genellikle dik durur, eğilmez ve göz teması kurar. Bu yüzden siz de, özgüveninizi artırmak için, daima dik durmaya, dik yürümeye özen göstermelisiniz.

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O an için kendinizi özgüvenli hissetmeseniz bile, dik durmanız, size kendinizi daha iyi hissettirecektir. Ayrıca dik durmak, diğer insanların size olan bakış açısı bazında da etki yaratır. Bu durum ise elbette sizin kendinize olan bakış açınız açısından da olumlu bir fark yaratacaktır. Emin olabilirsiniz.

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4) Negatif Düşüncelerden Kurtulun: Özgüveni düşük insanlar, sürekli olumsuz tarafı düşünmeye alışkındır. Ancak sürekli olarak mızmızlanmak, söylenmek ister istemez özgüven eksikliğine yol açabilir. Bu yüzden, sürekli negatif düşünmekten kaçınmanızda fayda var. Ne olursa olsun, olumlu ve pozitif olmaya çalışın. Pozitif insanlarla birlikte olmaya çalışın ve bir işi yapar iken, sürekli negatif düşünmekten ise, olabilecek güzel durumları da kucaklamaya çalışın.

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5) Pes Etmek Artık Yok: Özgüven sahibi olmanın yolları arasındaki en önemli madde ise, bu madde olabilir. Eğer ki artık özgüven sahibi olmak istiyor iseniz, ne olursa olsun, pes etmeyeceksiniz demektir. Başarısızlığı ise asla kabul etmeyin. Kendinize güvenin ve sonuç ne olursa olsun, devam edin. Özgüveni yüksek insanlar, başarı için çaba harcar ve hak ettiğini almak için efor sarf eder.

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Ne olursa olsun, ilk kayıpta kendinizi bırakmayın. Bir iş olmadı ise, bu durumun da üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. Kendinizi, kimseye dayamayın. Dayanacağınız tek dayanağın kendinizin olduğunu, bunun için ise zaten çok güçlü olduğunuzu, kendinize hatırlatmaya devam edin.

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Farklı olduğunuzu, özgün olduğunuzu hatırlayın. Daha doğumdaki yarışı bile sizin kazandığınızı, bunun bir anlamı olabileceğini unutmayın. Bugün kendinize bir söz verin, artık daha özgüven sahibi bir birey olacağım deyin. Ben bir birey olarak, kendime güveniyorum demesini bilin. Hak ettiğiniz hayatı yaşamak için, özgüvenin önemli bir güç olduğunun farkına varın.

Özgüven kazanmanın yolları üzerine kaleme aldığımız bu içeriğimizde sizlerle, özgüven sahibi olmak için yapılması gerekenler ile ilgili maddeleri paylaşmaya, aktarmaya çalıştık. Bu hayata bir kaybeden olmak için değil, büyük zaferlerin altında imzanızın olması için geldiğinizi kendinize söyleyin, hem de her gün. Özgüveni yüksek insanlar, sizden asla farklı değil. Sizin ise yapmanız gereken, bir mucize olduğunuzu hatırlamaktır. Kendinize bunu hatırlatmaktan çekinmeyin. Özgüven konusunda farklı düşünceleriniz var ise, yorum göndermeyi de lütfen unutmayın.

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