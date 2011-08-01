Başlamak için Yapmayı Bırakmanız Gereken 3 Şey - Ertelemekten Kurtulmanın Yolları

Hayatın yorucu akışı içerisinde hayalinizde olan ve yapmak istediğiniz şeyi yapmaya başlamak zor olabilir. Erteleme sorunu, birçok insanın canını sıkan tipik bir davranış biçimidir. İster spor yapmaya başlayın, ister bir yandan kendi işinizi kurun, bir kitap yazın, dünyanın başka yerlerini görün, kendinizle ilişkinizi geliştirin ya da tamamen başka bir şey olsun. Erteleme alışkanlığından nasıl kurtulurum? diyorsanız, bu içeriğimiz tam size göre.

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Hayalinizdekilere başlamanın ilk adımı zor olsa da, çoğu zaman kendi yolumuzda durarak başlamayı olması gerekenden çok daha zor hale getiririz.

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"Olabileceğin şey olmak için asla geç değildir." - George Eliot

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Bu yüzden bugün, kendi yolunuzdan çıkmak ve hayal kurmaya devam etmek yerine gerçekten başlamayı çok daha kolay hale getirmek için yapmayı bırakmanız gereken 3 şeyi sıralamak istedik.

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1. Hayallerinizi Zihninizde Büyük ve Belirsiz Bir Şey Haline Getirmeyi Bırakın

Başlamak istediğiniz şey hakkında ne kadar çok düşünürseniz, kafanızda o kadar büyür. Düşünürken her türlü alternatif yollar hakkında düşünmeye devam ettikçe de, daha korkutucu bir hâl alır.

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Bunun yerine şunu yapın:

Bilinmeyene ilişkin korkuları gidermek için, başlarsanız ne olabileceğine dair, gitmek istediğiniz yere daha önce gitmiş olan ünlü insanlardan bilgi alın. Unutmayın ki, bu internet çağında onlara ulaşmak daha kolay.

Sosyal medyada ve basında o kişilerle ilgili haberleri inceleyebilir ve yaptıklarını takip edebilirsiniz. Gerekirse kendilerine e-posta atabilirsiniz.

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Ya da ünlülerin yanı sıra gerçek hayatta tanıdığın ve senin yapmak istediğini yapan birine sormayı deneyin.

Hayalleriniz için yapacağınız adımlar aklınızdaysa ve atmıyorsanız, kendinize bunun sonucunda ne olabileceğini hatırlatın. Ve düşündüğünüz gibi adımlarınızı attığınızda nerede olabileceğinizi de sorun.

Bu sorulardan elde edilen netlik ile hedefleriniz için daha gerçekçi düşünebilirsiniz.

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2. Her Şeyi Kontrol Etmeye Çalışmayı Bırakın

Hazırlıklı olmak ve bazı şeyleri bilmek kesinlikle yardımcı olur. Ancak, her şeyi kontrol etmeye çalıştığınızda veya güvenli tarafta olmak ve hata yapma, başarısız olma veya aptal gibi görünme riskini almamak için her şeyi 50 kez düşündüğünüzde bir tuzak haline gelebilir.

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Bunun yerine şunu yapın:

Yeri geldiğinde tökezleyebileceğinizin ve hatalar yapabileceğinizin farkına varın. Önemli olan yapılan hatalardan alınan derslerdir. Tökezleme anları, kendi konfor alanının dışına çıkmaya cesaret eden herkesin başına gelmiştir. Bir hatadan neler öğrenebileceğinizi düşünürseniz, o zaman bu, büyümenize ve gelişmenize yardımcı olmak için paha biçilmez olacaktır.

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İki iş arasında fazla düşünmekte zorlanıyorsanız, ilk başta, karar vermeniz gereken zamanlar için bir zaman sınırı belirleyin ve korkutucu olmaması için küçük başlayın. Örneğin, bir e-postayı yanıtlayacağınızı mı yoksa egzersiz mi yapacağınıza karar vermeye çalışırken 30-60 saniyelik bir zaman sınırı belirleyin.

Bunu bir süre yapın ve ardından biraz daha büyük kararlara geçin. Ve ondan sonra daha da büyükleri…

3. Büyük ve Muhteşem Bir Şekilde Başlamanız Gerektiğini Düşünmeyi Bırakın

Büyük bir hedefiniz veya hayaliniz varsa, hatta orta büyüklükte bir hedefiniz varsa, başlamak veya gitmek istediğiniz yere ulaşmak için aynı büyüklükte bir eylemde bulunmanız gerektiğini düşünmek kolaydır. Ancak bu çoğu zaman doğru değildir.

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Bunun yerine şunu yapın:

Hedeflerinizdeki küçük adımlara odaklanarak başlayın.

Kendinize "Hedefim/hayalim için bugün atabileceğim küçük bir adım nedir?" sorusunu sorun ve gerekli olan o küçük eylemi yapın. Örneğin işiniz için gerekli instagram postu tasarlayacaksınız ve eliniz gitmiyorsa, düşünceler arasında kaybolmaktansa ilk önce ne yapmanız gerekiyorsa sadece bunu yapacağım deyip o adımı atmalısınız. Sonrasında ise bunu yaptım şunu da yapayım bari diye kendisi akacaktır.

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Yarın veya daha sonraki günler aynı şeyi tekrar yapabilirsiniz.

Sadece attığınız bir adıma odaklanın. Aksi takdirde, düşüncelerde kaybolmak, yoldan çıkmak, rahatsız veya korkulu hissetmek kolaydır. Bu nedenle, dikkatinizi yalnızca bu eylem üzerinde tutun ve bir adım öne geçin.

Bu eylemlerin günden güne daha büyük bir şeye dönüşmesine izin verin. Ve siz farkına bile varmadan, yolculuğunuz boyunca epey bir mesafe kat etmiş olacaksınız.

Erteleme sorunu yaşıyor ve başlamakta zorlanıyorsanız, ilk önce vazgeçmeniz gereken 3 adımı sizlerle paylaştık. Ertelemekten kurtulmanın yolları olarak siz neler yapıyorsunuz, yorum alanından bizlerle ve diğer takipçilerimizle paylaşabilirsiniz. Ertelemeden hedefleriniz doğrultusunda başarıya ulaşmanız dileğiyle…

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