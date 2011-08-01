Oldukça Şaşıracağınız 5 Beyin Mucizesi Gerçeği

İnsan beyni, oldukça kompleks ve içerisindeki trilyonlarca bağlantı ile de hâlâ bilim dünyasında gizemini koruyan bir organ. Kendisinin farkında bile olmayan beynin, birçok bilinçli aksiyon alabilmesi ve karmaşık organlara emirler verebilmesi, onu oldukça farklı kılıyor. Ne olursa olsun, beynin gizemi çözülmesi için çalışmalar devam edecektir ancak yine de tamamen çözülebilmesi belki de yüzlerce yıl alacak gibi görünüyor. Beyin mucizesi kesinlikle daha detaylı olarak ele alınması gereken bir başlıktır. Ancak biz sizlerle, ilginç beyin gerçekleri üzerine 5 madde paylaşıyor olacağız. Belki bilmediğiniz ve öğrendiğinizde, oldukça da şaşıracağınız maddelerden oluşacak olan bu içeriğimizi, sizler için kaleme alıyor olacağız.

Oldukça Şaşıracağınız 5 Beyin Mucizesi - Beynin Gizemi

1) Beyin asla yorulmaz: Birçok insan başı ağrıdığında veya bir konu üzerinde çok düşündüğü zaman, beyninin de yorgun düştüğü yanılgısına inanabilir. Ancak beyin yapısı doğrultusunda hiçbir şekilde yorulan bir organ değildir. İlginç olan ise, bu denli fazla aksiyon alan bir organın hiç yorulmamasıdır. Çünkü diğer birçok organa da emir veren bu denli kompleks bir organın hiçbir şekilde dinlenmeye ihtiyaç duymaması, inanılmaz bir gerçektir.

2) Beynimiz uyurken de çalışır: Gün içerisinde birçok uyarandan ötürü, beynin çok aktif çalıştığı bir gerçek. Peki ya, uyurken neler oluyor? Emin olabilirsiniz ki, beynimiz uyurken daha aktif çalışır ve bu şekilde, gün içerisinde yapılanları ve gerekli gördüğü, görmediği v.b. tüm verileri birtakım filtrelerden geçirerek, çalışmaya devam eder. Bu durumda, beynimizin biz uyurken de durmadan çalıştığını kesin bir şekilde dile getirebiliriz.

3) Beynin gelişime ihtiyacı vardır: Bir insan, fiziksel olarak kendisini geliştirmek ister ise, spor yapabilir. İşte beynimizin de egzersize ihtiyacı vardır. Bunu ise, yeni bilgiler öğrenerek, bir problemi çözmeye çalışarak, bir beste yaparak veya yeni müzikler dinleyerek yapabiliriz. Beynimizin körelmemesi için sürekli olarak beyin egzersizleri yapmakta fayda bulunmaktadır.

4) Beyin, zihin ile senkronizedir: Bazı insanlar daha mutludur, bazıları ise daha depresif. Bu tip insanların, zihinlerindeki düşünceler ne çerçevede ise, gördükleri, karşılaştıkları veya görmeyi tercih ettikleri veriler de bu düşünceler ile paraleldir. Bu yüzden iyi düşünmek, depresyon gibi patolojik rahatsızlıkları önleyebilir. Dahası ise, olumlu ve sürekli olarak pozitif düşünmek her zaman önemlidir.

5) Düzenli uykunun beyin için önemi: Beynimizin dinlenmeye ihtiyacı olmayabilir ancak gün içerisindeki yüzlerce farklı, karmaşık düşüncelerden ötürü zihninizin yorulduğunu, ayağa kalkacak hâlinizin kalmadığını düşünebilirsiniz. Bu yüzden yoğun çalıştığınız zamanlar da bile, birkaç dakika hiçbir şey yapmayarak, beyninizin daha verimli çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.

Beyin mucizesi, gerçek anlamda inanılmaz bilgiler sunar bize. Çünkü oldukça karmaşık olan bu organımız, insanların sadece kafasının içerisinde yer almakla kalmaz, insanın yaptığı her şeyden sorumlu olması ile de bilinir. Bu gerçek ise, inanılmaz derecede hayranlık uyandırır.

Sonuç olarak düzenli olarak, beynin yapısı ile ilgili araştırmalar yaparak, bu denli kompleks bir organın nasıl da bu şekilde karmaşık aktivitelerden sorumlu olabildiğini, buna nasıl gücünün yettiğini ve aksiyon alabildiğini sorgulayabilirsiniz. Günümüzde ise beynin gizemi konusunda cevaplanamayan birçok soru bulunmakta olup, biz de diğer içeriklerimizde beyin ile ilgili benzersiz ve oldukça şaşıracağınız konulara yer vermeye devam ediyor olacağız. Takipte kalın.