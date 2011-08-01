Hamilelikte Yenmemesi Kaçınılması Gereken Yiyecekler

Hamilelik sürecindeyken sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. Ancak hamilelikte yenmemesi gereken yiyecekler vardır. Beslenmeniz içerisinde kaçınılması gereken yiyecekler listesindeki bir şeyi yanlışlıkla tüketirseniz, panik yapmamaya çalışın ve doktorunuza danışın. Hamilelikte kaçınılması gereken yiyeceklerden uzak durulacağı gibi yanlışlıkla yendiğinde de bir kere ve az yemenin pek bir şey yapmayacağını belirtelim. Ancak tabii dikkatli olmak ve doktorunuza danışmak önemlidir. Hamileyken yenmemesi gereken besinler nelermiş, birlikte inceleyelim.

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Hamilelikte Yenmemesi Gereken Yiyecekler

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1) Çiğ veya Az Pişmiş Et

Az pişmiş et tüketmek, hamilelikte ciddi sıkıntılara neden olabilir. Çiğ et, kümes hayvanları ve balıklar sizi listeria bakterisine yakalatabilir. Bu da hamileler için tehlikeli bir sorundur. Bu süreçte az pişmiş etlerden, suşi gibi çiğ balık ürünlerinden mümkün mertebe uzak durmanız gerekir.

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2) Pastörize Edilmemiş Peynirler

Pastörize edilmemiş süt, listeria gibi zararlı bakteriler içerebilir. Pastörize edilmemiş sütten yapılan peynirler de bu patojenleri barındırabilir. Pek çok peynir çeşidi pastörize sütle yapılır, ancak emin olmak için etiketi kontrol etmek önemlidir.

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3) Çiğ veya Az Pişmiş Yumurta

Çiğ veya az pişmiş yumurta tüketmek, hamileler için tehlikeli olan salmonella bakterisini alma riskini taşır. Çiğ veya az pişmiş yumurtadan yapılan soslar, krema, mayonez gibi gıdalardan da kaçınmak gerekir.

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4) Büyük Balık

Balık tüketimi, hamilelik döneminde besin açısından zengin bir protein kaynağı olsa da, bazı balıklar potansiyel olarak tehlikeli miktarlarda cıva içerir. Büyük balıkların cıva biriktirme olasılığı daha yüksektir.

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Cıva, gelişmekte olan bebeklerde beyin hasarına yol açabileceğinden oldukça tehlikelidir. Kaçınılması gereken yiyecekler; çini balığı (Tilefish), kral uskumru (yalıçapkını), merlin balığı, turuncu imparator balığı, köpekbalığı, kocagöz orkinos ve kılıç balığı.

5) Yerel Olarak Yakalanmış Balıklar

Siz veya tanıdığınız biri balık tutuyorsa, yerel olarak yakalanmış balıkları yemeden önce bilmeniz gereken bazı şeyler vardır. Kirleticilerin seviyeleri (poliklorlu bifeniller - PCB) yere göre değişir. Yerel olarak yakalanmış balıkları yemeden önce bölgenizdeki balıklar için güvenlik uyarılarını kontrol etmelisiniz. Ayrıca balığın derisinde, yağında ve organlarında kirletici maddeler birikebileceğinden, bunları pişirmeden önce çıkarmak iyi bir fikirdir.

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Bunlara ek olarak hamilelikte kaçınılması gereken besinler; alkol, hazır gıdalar, iyi yıkanmamış meyve ve sebzeler, kafein, kızartmalar ve aşırı yağlı gıdalar, yüksek şekerli gıdalar, kabuklu deniz ürünleri, bazı bitki çayları, soya ürünleri, meyan kökü ve fıstık ya da fıstık ezmesi şeklinde sıralanabilir.

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Hamilelikte Kaçınılması Gereken Yiyecekler (Özel Dikkat Gerektirenler)

Ekstra önlemler alırsanız, hamileyken bu yiyecekleri tüketmeniz uygun olabilir.

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1) Şarküteri Etler

Dikkat edildiğinde yenebilse de doktorunuza danışıp, talimatlarını uygulamayı unutmayın. Listeria riskini azaltmak için tüm şarküteri etlerinin (sosisli sandviçler dahil) tamamen yeniden ısıtıldığından emin olun.

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2) Karaciğer

Karaciğer A vitamini içerir. Beta-karoten olmayan formdaki aşırı A vitamini doğum kusurlarına neden olabilir. Bu nedenle hamilelikte önerilmese de doktorunuza danışmalısınız.

Hamilelikte yenmemesi gereken yiyecekler bu şekilde sıralanabilir. Genellikle çiğ et ürünlerinden uzak durulması gerektiğini belirttik. Hamilelik sürecinizde beslenme listenizi doktorunuza danışmayı ve talimatlarını uygulamayı unutmayın. Hamilelikte kaçınılması gereken yiyecekler (besinler) hakkında doktorunuz sizin için neler söyledi? Yorum alanından bizimle paylaşabilirsiniz.

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