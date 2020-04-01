Hamilelikte Havyar (Balık Yumurtası) Yenir mi? Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) havyar (balık yumurtası) yenir mi?" Hamilelik dönemi, hem kendiniz hem de bebeğinizin sağlığı için diğer her şey gibi beslenmenize de çok dikkat etmeniz gereken bir süreçtir. Bu dönemlerde deniz ürünlerinin yenilip yenilmeyeceği konusunda akıllarda sorular olabiliyor. Bunlardan biri de "hamilelikte havyar yenir mi?". Gebelik öncesi havyar, diğer adıyla balık yumurtası yiyen anne adayları, hamilelikte yenir mi şeklinde merakları olabiliyor. Biz de bu yazımızda hamilelikte havyar (balık yumurtası) konusunu inceliyor olacağız.

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Hamilelikte havyar (balık yumurtası) yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte Havyar (Balık Yumurtası) Yenir mi?

Bazı deniz ürünleri yüksek cıva içeriğinden dolayı hamilelik ya da emzirme döneminde kaçınılmalıdır. Bununla birlikte balık yumurtası dikkatli alındığı ve özen gösterildiği sürece hem bedeniniz hem de çocuğunuzun beslenmesi adına güvenli ve sağlıklı bir seçenek olabilir. Bu bilgilerin yanı sıra her zaman doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Balık yumurtaları, boyut ve renk olarak bazı farklılıklar gösterse de genelde yağ açısından zengindir ve yüksek bozulabilir eğilimindedir. Hamilelikte havyar yemek, genellikle mersin balıklarının tuzlanmış yumurtalarından yapılmakla birlikte biraz fiyat olarak tuzlu olabilir.

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Hamilelikte Havyar (Balık Yumurtası) Faydaları

Hamilelik ve emzirme döneminde tüketilen balık yumurtası, çocuğunuzun gelişimi için değerli olan çeşitli vitamin, mineral ve yağlar sunan bir besindir.

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3 gramlık porsiyonda 2 gram omega-3 yağ asidi bulunduğu belirtilmekle birlikte beyin ve sinir gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca havyarda A-C-E-B1-B2-B3-B5-B12, folat, fosfor, çinko ve selenyum gibi hayati önem taşıyan bir dizi vitamin ve minera de bulunmaktadır.

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Hamilelikte Havyar (Balık Yumurtası) Zararlı mı? Tavsiyeler

"Hamilelikte havyar yemek zararlı mı?" şeklinde düşünülebilir. Zararlı olmaması için dikkat edilmesi gerekenler bilinmelidir. Yoksa her deniz ürünündeki gibi bilinçsiz yapılan bazı durumlarda zararlı olabilir.

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Balık yumurtaları, iyice pişmiş veya pastörize oldukları sürece hamileyken veya emzirirken tüketmek için güvenlidir. Ancak ürün bilgisini görmek, iyice pastörize edilip edilmediğini öğrenmek için özen gösterilmelidir. Eğer pastörize edilmemiş ise gebelik döneminde listeriya sorununa neden olabilir.

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Bunların yanında pastörize konusunda emin olmak için doğrudan üreticilere başvurabilirsiniz, ancak yeterli bilgi yoksa yememeniz önerilmektedir.

"Hamilelikte havyar (balık yumurtası) yenir mi?" konusunda dediğimiz gibi doktorunuza danışmayı ve talimatları doğrultusunda ilerlemeyi unutmayın. Hamilelikte balık yumurtası yemek hakkında farklı bildikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından biz ve diğer anne ya da anne adayları için paylaşımda bulunabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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