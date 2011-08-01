Hamilelikte Duygusal Değişimler (Dalgalanmalar) Neden Olur?

Doğanın bir mucizesi olan ve oldukça da heyecanlı bir dönemi kapsayan hamilelik süreci, tek başına fiziksel değişiklikleri beraberinde getirmez. Yani hamilelikte duygusal değişimler oldukça olası bir durum olup, bunları normal karşılamak ise yerinde olacaktır. Ancak hamilelikte yaşanan duygusal dalgalanmalar tahmin edebileceğiniz üzere, zorlu da geçebiliyor. Bu yüzden, ilgili psikolojik değişikliklerin neden kaynaklandıklarını doğru bir şekilde anlamak, tahlil etmek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak oldukça elzem bir hâle gelmektedir. Bu içeriğimizde ise sizler için, hamilelikte yaşanan bu gibi duygusal değişikliklerin nedenlerine göz atıyor olacağız.

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Hamilelikte Duygusal Değişimler Neden Olur?

1. Fiziksel Değişiklikler: Hamilelik sürecinde yaşanan fiziksel değişiklikler, beraberinde birçok durumu beraberinde getirir. Örneğin, bulantılar, hâlsizlik ve bu gibi semptomlar ister istemez insanın ruh hâlini etkileyebilmektedir. Ayrıca, vücudunuzun bu gibi semptomlara karşı entegre olma çabası da, sizin daha sinirli ve agresif bir tutum sergilemenizi beraberinde getirebilir.

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2. Hormonal Değişimler: Gebelikte duygusal değişimler bilhassa vücutta yaşanan hormonal değişiklikler yüzünden de kaynaklanabilmektedir. Özellikle, progesteron ve östrojen gibi hormon düzeylerinde yaşanan artışlar, kişinin duygudurum dalgalanmaları yaşamasını olası bir hâle getirmektedir. Hamilelikte, vücut içerisinde yaşanan birçok hormon değişimi ve salgılanması gerçekleştiği için, bu tip durumlar da, kişinin duygularını kontrol etmesinin zorlaşmasını beraberinde getirebilmektedir.

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3. Düşük Yapma Korkusu: Elbette, hiçbir anne adayı düşük yapmak istemez. Ancak birçok kadın düşük yapma korkusu yaşayabileceği için, bu durum kaygıyı tetikleyebilir ve kişiyi duygusal olarak kötü duruma sokabilir. İlk üç aylık dönemde bu korku çok fazla yaşanabilir, ancak bu yönde sabırlı olmalısınız. İlerleyen aylarda, düşük yapma korkusunun azalacağını bilmeli ve kendinizi daha iyi hissedeceğinize inanmalısınız.

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4. Bebeğe Zarar Verme Korkusu: Düşük yapma korkusuna ek olarak, anne adayları alacakları aksiyonlar çerçevesinde, bebeğine zarar geleceğini düşünebilir ve bu tip abartıya varan obsesyonlar (takıntılar) da kişinin duygudurum değişiklikleri yaşamasını beraberinde getirebilir. Özellikle, ilk kez gebelik yaşayan anne adayları, bebeğine yanlışlıkla zarar verecek bir şey yapmaktan çok korkabilirler. Bu gibi düşünceler ise, ister istemez duygusal değişiklikleri beraberinde getirmektedir.

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5. Fiziki Memnuniyetsizlik: Hamileliğin ilk aylarında, fiziksel değişiklikler elbette büyük bir boyutta değildir. Ancak, özellikle ikinci trimester ve üçüncü trimester süreçlerinde, anne adayı karnı daha belirgin bir hâle geleceği için, bu durumdan ötürü kişide memnuniyetsizlik yaşanabilir. Alınan kilolar veya hamilelik sonrası vücut yapısında yaşanabilecek olası sarkmalar da, kişideki mevcut obsesyonları tetikleyebilir.

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Hamilelikte Duygusal Değişiklikler için Neler Yapılabilir?

Öncelikle hamilelikte yaşanan duygusal değişikliklerin birçok kişinin başına geldiğini, gelebileceğini bilmelisiniz. Bu yüzden, bebeğinizi kucağınıza aldığınız zaman, bu durumları dert etmenizin ne kadar anlamsız olduğunu anlayacağınızı hatırlamalısınız.

Buna ek olarak, kişisel bakımınıza eskisi gibi dikkat ederek, moralinizi bozmamaya ve diyet de yaparak kilonuzu kontrol altında tutmaya özen gösterebilirsiniz. Eğer ki, her şeye rağmen duygusal dalgalanmalar sizi yıpratıyor ise, ne olur ise olsun bir profesyonelden destek almayı düşünmelisiniz. Alanında uzman bir psikolog bu yönde size yardımcı olabilir. Emin olabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, hamilelikte yaşanan duygusal değişimler ile ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Bu süreçte yaşanabilecek bu değişiklikler, sizin için zorlayıcı olabilir. Ancak, bunların geçici olduğunu bilmeniz ve kendinize de bunu hatırlatmanız oldukça önem arz ediyor. Eğer ki, bu yönde sizin farklı bir görüşünüz var ise ve bu yönde yaşanan mental dalgalanmalar ile baş etme konusunda spesifik bir yönteminiz var ise, hemen aşağıdaki bölüm ile yorumunuzu gönderebilirsiniz.