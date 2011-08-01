Hamilelikte Depresyon Neden Olur? Nasıl Geçer?

Hamilelikte depresyon, birçok hamile kadının başına gelebileceği gibi, üzerinde durulması gereken de bir durumdur. Depresyon normal şartlarda da meydana gelebilir ancak hamilelikte daha sık geldiği dile getirilebilir. Peki, hamilelikte depresyon neden olur dersiniz? İşte bu içeriğimizde, Teknobeyin olarak sizler için, hamilelikte depresyon belirtileri üzerine de birçok yönden bilgi veriyor olacağız. Dilerseniz hemen ilgili konular hakkında bilgi sahibi olalım.

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Hamilelikte Depresyon Neden Olur?

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Maddi sorunlar yaşanması.

Vitamin eksikliği .

. Çocuklukta yaşanan sorunlar.

Aile ile ilgili yaşanan problemler.

Eşin hamilelikte destek olmaması.

Daha birçok neden olabilir...

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Hamilelikte Depresyon Belirtileri Nelerdir?

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Hamilelik sürecindeki anne adayları yoğun bir şekilde hormonal değişimler yaşadığı için, ister istemez duygusal değişiklikler de olabilir. Ancak depresyon gibi daha uzun süre devam eden bir durum ise, birtakım belirtileri açığa çıkarmaktadır. Örneğin, sürekli üzgün olma ve iştahsızlığın yanı sıra, mutsuz hissetme ve çok yemek yeme gibi belirtiler en yaygın belirtilerdendir.

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Ayrıca kendinize olan güveninizde azalma ve kendinizi sürekli hâlsiz hissediyor iseniz, bu durumlar da depresyon belirtisi olabilmektedir. Sürekli karamsar, ölüm ile ilgili düşünceler aklınızdan geçiyor ise, yüksek olasılıkla hamilelikte depresyon yaşadığınız dile getirilebilmektedir.

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Hamilelikte Depresyon Nasıl Geçer?

Hamilelikte depresyon ciddiye alınması gereken bir durumdur. Yani hem annenin sağlığı, hem de bebeğin sağlığı için, dikkat etmekte fayda vardır. Öncelikle, iç hastalıkları uzmanına gidip tiroid ve vitamin eksikliği gibi hastalıklarınız olup olmadığından emin olmalısınız. Ayrıca bir psikiyatri uzmanına da giderek, gerekir ise tanınıza göre ilaç tedavisine başlayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, hamilelikte depresyon neden olur konusunu paylaşmış olduk. Çocuğunuzun sağlığını düşünerek, depresyon gibi önemli bir rahatsızlığı özellikle hamilelik sürecinde lütfen görmezden gelmeyiniz.

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