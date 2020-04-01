Hamilelikte Demirhindi Yenir mi? Hamilelikte Demirhindi Şerbeti

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) demirhindi yemek" Asya ve Afrika bölgelerinde yetişen demirhindi bitkisi, yenmesinin yanı sıra demirhindi şerbeti olarak da tüketilmektedir. Hamilelik döneminde kendiniz ve bebeğinizin sağlığı için "hamilelikte demirhindi yenir mi?" diye merak edebilirsiniz. Ekşi bir tada sahip olan demirhindi, aynı zamanda birçok kadının hamilelik sırasında yaşadığı soğuk algınlığı, kabızlık veya sabah bulantıları için tercih edilmektedir.

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Hamilelikte demirhindi yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte Demirhindi Şerbeti İçilir mi?

Aynı zamanda gebe bir kadının aklına "demirhindi şerbetini hamileler içebilir mi?" şeklinde de bir soru takılabilir. Doktora danışıldıktan sonra ve diyabet rahatsızlığınız yoksa tüketmenizde bir sakınca yoktur. Ancak her şey de olduğu gibi demirhindi bitkisinde de fazla tüketim olduğunda yarardan çok yan etkiler görülebilir.

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Bir fincan demirhindi içerisinde birçok besin maddesi bulunur. Bunlar 3.36 mg demir, 2.3 mg niasin, 6.1 gr diyet lif ve az miktarda A - C - K vitaminleri olarak sıralanabilir. Ayrıca arapça hint hurması da denmektedir.

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Kabuğu çıkarıldıktan sonra sert çekirdeklerine dikkat ederek yemenin yanı sıra şerbet olarak da hazırlanıp, tüketilebilir.

Demirhindi Şerbeti Nasıl Yapılır?

Demirhindi şerbeti tarifi oldukça basittir.

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Demirhindi Şerbeti için Malzemeler: 500 gr. demirhindi, 4-5 kaşık şeker (damak tadına göre ayarlanabilir), 4-5 adet karanfil, 1 çay kaşığı tarçın ve su.

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Demirhindi Şerbeti Yapılışı

Öncelikli demirhindinin kabuklarını ve çekirdeklerini çıkartıp etli meyvesini diğer parçalarından temizleyin ve bir kaba alın.

Kap içerisine üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yaklaşık 30 dk. bekletin. Kendisini bırakacaktır.

Yumuşadığı zaman tekrar kalan kılçıkları varsa iyice temizleyin ve süzgeçten geçirin.

Ezerek, püre haline getirin.

Suyuyla birlikte bir tencereye alın ve biraz daha su koyup, diğer malzemeleri de ekledikten sonra 15-20 dakika kadar kaynatın. Sonrasında tüketebilirsiniz.

Bitkiden çıkan sert çekirdekleri isterseniz biraz suda bekletip sonrasında saksı içerisine 1-2 cm girecek şekilde ekebilirsiniz. Birkaç ayın ardından filizlenecektir.

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Hamilelikte Demirhindi Yemenin Faydaları

Aşağıdaki faydalar demirhindinin doktor görüşüyle birlikte ılımlı sayıda tüketilerek alınabilir. Aşırı tüketimi ile birlikte yan etkileri mevcuttur.

Demirhindi, C vitamini bakımından zengindir. Günlük diyetinize katkı olur. Dikkatli tüketilebilir ancak aşırı miktarda C vitamini, hamile kadınlarda zararlı etkilere neden olabilir.

Hamilelikte yaygın bir problem olan kabızlığa karşı ılımlı şekilde demirhindi tüketilebilir. Ayrıca içeriğindeki diyet lifi, gebelik süresince aşırı kilo almanızı önleyecektir.

Sindirim sağlığı için etkilidir. Safra bozuklukları ve dizanteri için doğal bir tedavidir.

Vücutta kanser gelişiminden sorumlu olan serbest radikal oluşumunu önleyen birçok antioksidan içerir.

Hamile kadınlar için doktor tavsiyesiyle birlikte kan şekeri düzeylerini dengeleyebilir.

Demirhindi suyu, florür iyonlarından kurtulmanıza yardımcı olur.

Vücuttaki tansiyon düzeyini azaltmada ve kontrol altında tutmada yardımcı olur.

Demirhindi içerisindeki niasin, doğmamış bebeğinizdeki sindirim sisteminin, deri ve sinirlerin gelişimine yardımcı olur.

Hamilelikte Demirhindi Yemenin Zararları

Fazla tüketimi ile birlikte birtakım hamilelikte demirhindi yan etkileri görülebilir.

Hamile kadınlarda fazla C vitamini, düşüğe neden olabilir. Hamileliğin ilk ayında fazla C vitamini alınırsa progesteron üretimi azaltılarak düşük yapma nedeni olabilir. Ek olarak bazı çalışmalar yüksek dozda C vitaminin erken doğum olasılığını arttırdığını göstermiştir. Ayrıca aşırı miktarda C vitamini, bazı jinekologlara göre fetüslerde hücre hasarına neden olabilir.

Dikkatli şekilde demirhindi tüketildiğinde mushil görevi görerek, kabız rahatsızlığına iyi gelmesinin yanında fazla tüketimde hamileliğe zarar verebilecek kontrolsüz ishale neden olabilir. Bu nedenle su kaybedebilir ve hamileliğin son aylarında kasılmalara ve erken doğuma neden olabilir.

Aspirinler ile etkileşime girdiği bilinmektedir. Aspirin kullanıyorsanız demirhindi tüketmemelisiniz. Birlikte tüketildiği takdirde aspirinin ortaya çıkmasına neden olabilecek yan etkileri gösterebilir. Ayrıca yenidoğan bebeklerin kalp ve akciğer problemleri riskini de artırabilir.

Hamilelikte demirhindi yenir mi? hakkında bunları söyleyebiliriz. Ilımlı sayıda tüketilebilen demirhindi bitkisinden hamileyken kaçınmak daha iyidir. Ancak tadına bakılabilir ve bunun için de öncelikle mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Unutmayın, hamilelikte diyetinize yeni bir besin eklerken mutlaka doktora danışılmalıdır. Hamilelikte demirhindi tüketimi konusunda farklı görüşleriniz varsa aşağıdaki yorum alanından bize yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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